"Me recuerdan al Messenger": Las reacciones de los usuarios ante la nueva función de "estados" en Instagram

09 nov. 2022 - 12:00 hrs.

Hace algunas horas, Instagram lanzó una de sus nuevas actualizaciones, la cual ha traído a la memoria algunos recuerdos de Windows Live Messenger.

Lo anterior porque la aplicación dependiente de Meta, antes llamada Facebook, lanzó los "estados", que permiten a los usuarios escribir un corto texto sobre lo que deseen.

Todo sobre Instagram

¿Cómo funcionan los estados de Instagram?

Para acceder a esta funcionalidad, que no está activada en todas las cuentas, los internautas deben ingresar a la sección de mensajes directos.

Allí, se aprecia en la parte superior un cuadro, que al apretarlo lleva a las personas a una barra de estado, en donde Instagram le pide al usuario "comparte lo que estás pensando", dándole la posibilidad de escribir un texto de 60 caracteres.

Este texto se puede compartir con las cuentas que sigues o con el grupo de mejores amigos que hayas definido previamente. Duran 24 horas y no les llegará notificación a tus seguidos de que escribiste algo.

Así puedes publicar un estado en Instagram

Reacciones a esta nueva función

En Twitter, muchas de las personas que ya tienen esta nueva función reaccionaron con sus comentarios, manifestando su impresión por esta nueva actualización.

"Qué divertidos los estados de Instagram", "no los entiendo", "cómo me hacen reír", "nadie entiende nada", "me recuerdan al Messenger", "qué emoción"; son algunos de los mensajes que se pueden leer en la plataforma.

Revisa algunos comentarios

JAJAJAJAJJAJAJ puedo confirmar con toda seguridad que los estados son lo mejor que le pudo haber pasado a instagram pic.twitter.com/kFH2jeNPgT — escorpiana. (@biancailnaoo) November 9, 2022

La gente que anda poniendo ESTADOS en Instagram pic.twitter.com/ZRZ2kcTiYE — franco.jpg (@ValKilmer46) November 9, 2022

Todos odiando los estados de Instagram y expresándolo en los mismos estados. — Felipe The Creator (@cerovida) November 9, 2022

Instagram hizo estados y la gente pone cada pelotudes que dejaría de seguir a la mayoría de mi ig — ويلي (@SalvaPekke) November 9, 2022

Me cago de risa con lo que ponen en los estados de Instagram 🤣🤣🤣 — nahiara (@FNahiaraa) November 9, 2022

La nueva actualización de instagram te permite dejar "estados" como los del messenger 🤣 pic.twitter.com/40jdh190Rg — Anahí (@__ReinaPiscola) November 9, 2022

Los estados de instagram me recuerdan al MSN...igual que risa los que he leído 🤣 — Wlady Leiva (@WladyLeiva) November 9, 2022

Como me hacen reír con sus estados en instagram Jajajajajajajajajaja nadie entiende nada xd — 👑Nahiara👑 (@Nahivega17) November 9, 2022

q divertido lo de los estados (?? de instagram — milita ♡ (@minghaozen) November 9, 2022

Quw onda los estados de Instagram? Me molestan porque no los entiendo ajajajja — Virr. Parrillo (@virparrillo) November 9, 2022

Todo sobre Redes Sociales