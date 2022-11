Karen Doggenweiler cuenta cómo reaccionó MEO tras ver el apasionado beso que se dio con Julián Elfenbein en la Teletón

07 nov. 2022 - 12:00 hrs.

Uno de los momentos más comentados del show de cierre de la Teletón 2022, el cual volvió a realizarse en el Estadio Nacional, fue el beso que se dieron Karen Doggenweiler y Julián Elfenbein.

En la edición de este lunes 7 de noviembre del "Mucho Gusto", Karen entregó algunos detalles de cómo ella vivió el apasionado momento junto a su amigo de años sobre el escenario de la Teletón y, además, cuál fue la reacción de Marco Enríquez-Ominami, su marido, tras enterarse de esto.

"Todo sea por los niños de la Teletón"

"¿De quién fue la idea del beso?", le preguntó de entrada José Antonio Neme a Karen, respondiendo esta última que "fue la gente la que lo pidió". "Ya, pero un piquito", le replicó el conductor a Doggenweiler, quien se excusó culpando a Mega por la situación.

"Yo me he dado besos y piquitos con July, que tú sabes que es como un hermano (...) es como darme un beso contigo", agregó Karen, quien fue retrucada por Neme, quien le aclaró, a modo de broma, que "no es lo mismo", dejando a la imaginación del espectador el motivo.

Tras ver nuevamente el video del beso, José Antonio, en tono pícaro, le señaló a Karen que "te confundió con otra rubia, yo creo".

"Yo creo que Julián se confundió, a quién no le ha pasado, quién no se ha tupido (...) yo creo que se confundió de rubia", añadió la conductora, apoyando la tesis de Neme, aprovechando además de dejar en claro que este beso no le trajo problemas con su marido..

"Marco se ríe, además, todo sea por los niños de la Teletón", concluyó entre risas Karen Doggenweiler, quien protagonizó, con este beso, uno de los momentos más memorables de la Teletón 2022.

