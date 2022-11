¿Se juntaron o no? Gala Caldirola aclara si salió de fiesta en Halloween con el Huaso Isla tras rumores en Instagram

03 nov. 2022 - 17:30 hrs.

Una página de farándula de Instagram aseguró que durante el fin de semana de Halloween, Gala Caldirola fue vista junto a su exmarido, Mauricio "Huaso" Isla, bailando en un local capitalino.

"Fui a Nikkita... estaba fome, lo único interesante y para alimentar el chismecito fue que vi a Gala con Mauricio Isla perreando!", fue lo que dijo una usuaria de Instagram, identificada como @natyta.official, que causó revuelo en el mundo del espectáculo.

Historia de Natyta

El trascendido fue creciendo, e incluso Adriana Barrientos comentó en un programa de Zona de Estrellas más detalles de esta supuesta reunión de los ex.

"A Gala le puede interesar mucho que la reconozca Mauricio (Pinilla), pero el 31 estuvo bailando abrazada con el ‘Huaso’ Isla. Y bien coquetamente (...) Gala estaba bailando con el 'Huaso' a cinco cuadras de donde estaba yo. La vieron todos mis amigos", sentenció.

Todo sobre Gala Caldirola

Gala desmiente haber salido con Isla

Frente a estos rumores, el medio AR13 se contactó directamente con Gala Caldirola, quien desmintió rápidamente esta información.

"No nos hemos juntado. Menos de fiesta. Tenemos una relación familiar muy buena", sentenció Gala al citado medio, revelando que incluso Mauricio le envió la "fake news" y no pudieron contener la risa.

Por otra parte, en conversación con Publimetro, la española complementó su versión, dejando en claro que con Mauricio Isla "hace mucho tiempo que no salimos a 'perrear' juntos. ¡Pero no me parecería una situación tan extraña si nos llevamos súper y nos respetamos mucho! Trabajamos cada día en tener una linda relación de mamá y papa".

"¿Tú crees que si hubiéramos estado realmente en una disco perreando, no nos hubiesen sacado fotos?", se preguntó la exchica reality, quien prefirió tomarse con humor este rumor, concluyendo, entre risas, que los medios "ya me habían dejado tranquila mucho tiempo, ya me parecía raro".

Todo sobre Famosos chilenos