Madonna insiste en desafiar a Instagram: Vuelve a posar en topless sin miedo a la censura

01 nov. 2022 - 16:00 hrs.

Nada, absolutamente nada, le impide a Madonna hacer lo que quiere. Es una mujer liberal y así lo ha demostrado durante su trayectoria artística. Vive de los desafíos y la irreverencia. Claro, también de la música.

Las nuevas fotos en topless subidas en Instagram hablan acerca de ese desenfreno. A sus 64 años, la cantante de “La isla bonita” deja ver su torso desnudo. Apenas unos emoticones cubren las partes más sensibles.

Las fotografías han causado revuelo no solo por la muy posible censura que aplicaría Instagram, sino porque se muestra a una “Reina del Pop” cosméticamente cambiada.

Las fotos en topless de Madonna

Las fotos que Madonna decidió subir esta vez a su Instagram no tienen como escenario su cama. A diferencia de las que posteó en el año 2021, en estas se le observa rodeada de varios espejos, como si se tratase de un salón lleno de accesorios.

A la cantante se le observa sola, vistiendo un corsé dorado y unas medias pantis de malla. Posa con un maquillaje en tonos nude y los labios abiertos, un tanto provocativa, mirando fijamente a la cámara.

En una de las fotos, ella tiene sus brazos sobre la cabeza. Un mechón de cabello rosa cae a un lado de cada seno: en el pezón izquierdo se ve una bolsa de dinero en forma de emoticón y en el derecho una paleta de colores.

Una segunda gráfica muestra a la estrella inclinando su torso hacia adelante, dejando caer sus pechos, que siguen tapados por los mismos emojis anteriores. Esta vez se le ve más sensual.

A sus 64 años, la artista sigue presumiendo su cuerpo. Y, al igual que en otras ocasiones, la irreverencia le ha traído alabanzas por su osadía, pero también críticas por lo cambiado que luce su icónico rostro.

La revista People publicó que en las últimas apariciones de la cantante se aprecia que sus pómulos, labios y frente no muestran arrugas, quizá por una nueva cirugía estética o por algún tratamiento no invasivo. La cantante ya ha declarado que no le importa la opinión de la gente, pues no trata de tener la aprobación de alguien con su aspecto o actitud.

Todo sobre Famosos