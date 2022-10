"De visita en la tierra de Shrek": Kel Calderón sorprende recorriendo famoso parque temático

31 oct. 2022 - 18:00 hrs.

Hace una semana que la influencer chilena, Kel Calderón, decidió hacer sus maletas e irse de viaje hasta el continente asiático para aterrizar en Singapur, lugar que la ha recibido de buena forma, según ha estado contando la hija de Raquel Argandoña.

La futura abogada ha compartido cada detalle de su viaje con sus 1.8 millones de seguidores de Instagram, con el fin de mostrar lo mejor de cada lugar que va conociendo.

"De visita en la tierra de Shrek"

Durante las últimas horas, Calderón mostró un nuevo sitio al que decidió ir en su paso por Singapur, el Adventure Universal Studios, específicamente en el "Far Far Away Castle", la torre donde viven Shrek y Fiona.

"FAR FAR AWAY. De visita en la tierra de Shrek. Mi personaje favorito de la película por siempre será el gato con botas y la galletita de jengibre ¿Cuál es el suyo? Recorriendo @singaporeuniversalstudios en una de las actividades de @ef_chile. #WFChile #efmoment", escribió Kel en la descripción de su post.

Rápidamente, el carrusel de fotografías de Kel en las puertas del famoso Castillo se llenó con comentarios de halago.

"La galletita de Jengibre!!! Regia linda", "Que preciosa eres Kel que tengas un buen fin de semana cuídate" y "Linda Kel… Disfruta tu vida lo que más puedas…", fueron algunos de los comentarios más destacados.

Horas más tarde, la influencer volvió a postear parte de su recorrido por el hogar de Shrek, pero esta vez utilizó el famoso audio de TikTok que dice: "¿te comiste a la princesa?". Esto generó muchas risas entre sus seguidores, quienes se descargaron comentándole emojis de risa.

