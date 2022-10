Desde Kim Kardashian hasta Rauw: Estos son los disfraces que usaron los famosos en la noche de Halloween

31 oct. 2022 - 15:00 hrs.

Tradicionalmente, el 31 de octubre se conoce como el día en que se celebra Halloween, donde tanto adultos como niños se disfrazan de maneras muy creativas y, en el caso de los pequeños, salen a pedir dulces.

Los famosos no se quedan atrás en esta celebración y cada año suelen sorprender con trajes muy creativos y detallistas, dejando felices a sus fans.

En algunas ocasiones, las celebridades escogen como referencias personajes de películas, de series de su infancia o de temáticas de terror. Aquí hay algunos de los más sorprendentes de la noche.

La celebrity y abogada estadounidense, Kim Kardashian, vistió un disfraz de Mystique, personaje ficticio de Marvel Comics, comúnmente asociada con los X-Men.

La protagonista de "Keeping Up with the Kardashians", hizo tres posts de Instagram, estando acompañada en una de Olivia Pierson y Natalie Halcro, como Magik y Selene de Marvel.

Además, sus hijos se vistieron como los cantantes Aaliyah, Sade, Snoop Dog y Eazy-E.

Por otro lado, la pareja de Rosalía, Rauw Alejandro, escogió disfrazarse del Power Ranger Azul, diciendo en la descripción de su post "Dime quién ???? se llevo mi casco ???".

Además, la artista colombiana Kali Uchis se disfrazó de Jessica Rabbit, de la popular película de 1988, "¿Quién engañó a Roger Rabbit?".

Mientras, en el lado de los disfraces de parejas, Megan Fox y Machine Gun Kelly usaron unos llamativos trajes que hacen alusión a la temática religiosa. Ella agregó en su post la frase "on Sundays we take communion" (traducida como "los domingos comulgamos).

Joe Jonas decidió decantar por el lado más cómico de Halloween disfrazándose de "Flo", un personaje ficticio de una vendedora que aparece en más de 100 comerciales de una aseguradora estadounidense, la que se ha convertido en una figura publicitaria icónica de ese país.

Finalmente, por el lado más tierno, Shakira sorprendió a sus fans disfrazándose de cheerleader, pero no cualquiera, sino que la animadora número uno de sus hijos, Sasha y Milán.

