"Siempre he tenido el comercio en mi sangre": La reinvención laboral del periodista Sergio Rojas tras el fin de Me Late

30 oct. 2022 - 10:00 hrs.

El abrupto fin del programa de farándula, "Me Late", fue una noticia que tomó por sorpresa tanto a los seguidores del espacio, como a sus propios panelistas, quienes de un día para otro se quedaron sin trabajo.

Uno de estos fue el periodista Sergio Rojas, quien tras el término del programa no se quedó de manos cruzadas y pasó a dedicarse de lleno a trabajar en las dos empresas que ha creado gracias a sus ahorros y fondos concursables del Estado.

De acuerdo a Las Últimas Noticias (LUN), Rojas es propietario de Lorval, empresa dedicada al aseo de edificios y lavado de alfombras -de la cual deriva la marca de sanitizantes Don Amonio-, además de la productora RVI, que cuenta con sistema de amplificación de sonido, domos inflables y barras LED.

"Siempre he tenido el comercio en mi sangre"

"Vengo de una familia de comerciantes ambulantes. Siempre he tenido el comercio en mi sangre, pero como que me demoré en descubrirlo, porque al principio no me gustaba mucho eso de andar cobrando puerta a puerta", explica Rojas sobre su espíritu emprendedor que hoy le permite sortear el fin de "Me Late".

El periodista cuenta que, pese a esta dificultad inicial, al darse cuenta que sus empresas eran un ingreso importante que le permitían no depender de la televisión, le agarró el gusto a sus emprendimientos.

"Tengo una independencia económica que agradezco hasta hoy y que me enseñó que la tele es solamente un trabajo, como cualquier otro, solamente que más personas te ven", señala.

Rojas financió sus empresas con su propio dinero, pero también gracias a los fondos Semilla y Crece de Sercotec. Además, relató al mismo medio que es conocido como "El Caserito" en las poblaciones de San Bernardo y El Bosque, ya que desde niño se encargaba de ayudar a vender y cobrar en los negocios familiares.

"Peinado y maquillado como puerta"

Pese a que actualmente tiene más tiempo para dedicar a sus empresas, Rojas señala que "siempre les he puesto las mismas ganas a todos los trabajos, nunca he dejado uno de lado por la tele".

"De hecho, he tenido que ir después del programa a destapar ductos de basura a un edificio, peinado y maquillado como puerta, y es muy divertido", agrega.

"Cuando falta una entrada de dinero, me dan ganas de seguir haciendo más cosas... Hay que hacer más plata por uno y por los compañeros", señala sobre sus motivos para esforzarse aún más en las empresas que ha podido fundar.

