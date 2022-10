"¿Y te extraña?": Así fue la reacción de Fran Conserva luego que su hermana Claudia le contara que tenía cáncer

21 oct. 2022 - 08:00 hrs.

Fue a mediados de este año cuando Claudia Conserva informó, a través de sus redes sociales, que se encontraba diagnosticada de cáncer de mamas y que, con el objetivo de enfocarse en su recuperación, dejaría la televisión y los programas que lideraba.

Esta información a la opinión pública llegó luego de, obviamente, comentarla a sus familiares y amigos más cercanos.

La reacción de Fran Conserva

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), la hermana de Claudia, Francesca "Fran" Conserva, recordó cómo fue el momento en que la animadora le dio a conocer su enfermedad.

Fran se sinceró con el citado medio de comunicación tras dejar en evidencia que, para ella, saber que su hermana tenía cáncer no fue algo sorpresivo.

"La Claudia toda la vida ha sido extremadamente exigente con ella, con su trabajo, con su rol de madre, muy perfeccionista. La disciplina que tiene la ha ayudado a lograr sus propósitos, pero siento que también le ha jugado en contra", indicó de entrada.

Luego agregó que "cuando me contó (el diagnóstico), me dijo: 'Te tengo que decir algo...'. Le dije: 'Tienes cáncer'. 'Sí', me respondió. Le pregunté: '¿Y te extraña?'", sin revelar la respuesta que le dio Claudia.

Francesca confesó que, por orden del marido de su hermana, Juan Carlos "Pollo" Valdivia, ella se ha encargado de entregarle a Claudia solo noticias positivas, para cuidar su salud mental.

"Me pidió que filtrara la información que ella recibe, dado el nivel de violencia y tragedias a nivel mundial. Quiere que esté tranquila y sin preocupaciones, pero yo igual le cuento copuchas divertidas y, como nos reímos de las mismas cosas, pasamos un rato entretenido y logra distraerse", apuntó.

