"Ya no estamos juntos": Así confirmó Ignacia Michelson su ruptura amorosa con Marcianeke

Hace algunos meses, las redes sociales quedaron paralizadas luego que se conociera que la influencer y exchica reality Ignacia Michelson se encontraba en una "relación moderna" con el popular cantante Marcianeke.

La relación entre ambos llevaba ese "apellido", debido a que los dos tenían un vínculo, pero no tenía ningún nombre convencional como "pololeo" o "noviazgo".

Lo anterior porque las agendas de trabajo de ambos son tan apretadas que impedían compatibilizar los tiempos para sostener una relación más seria.

Ella así lo explicó en LUN hace algunas semanas: "Preferimos tener una relación relajada. Yo acabo de salir de una relación larga y estoy conociendo personas, incluido Marcianeke. Resulta un poco difícil tener una relación seria por nuestros trabajos".

Se acabó el amor

Sin embargo, esta "relación moderna" habría llegado a su fin hace algunos días, de acuerdo a lo que Michelson reveló a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la exparticipante de "Resistiré", fue consultada sobre si seguía con Marcianeke, a lo que ella respondió con un rotundo "no".

Más tarde, le preguntaron más detalles sobre el quiebre y, en concreto, si es que tuvo que ver la expareja del cantante en este distanciamiento entre ambos.

Al respecto, Michelson solo se limitó a decir que el talquino "no se fue con su ex, y es correcto, ya no estamos juntos". Marcianeke, tras esta revelación, no ha comentado nada sobre el quiebre amoroso en sus redes sociales.

