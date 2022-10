Marcianeke habla sobre el significado de sus numerosos tatuajes: "Me los hice porque me gustaban"

14 oct. 2022 - 10:00 hrs.

Durante el jueves 13 de octubre, el cantante urbano chileno, Marcianeke, llegó hasta la comuna de Quinta Normal para grabar un nuevo videoclip musical en colaboración con otros exponentes del género, Carlitos Junior 24K y Tunechikidd.

Mientras se preparaba para el rodaje de "Pinta bacana", canción que se estrenará en las próximas semanas, Matías Muñoz, se refirió a los múltiples tatuajes que luce en su cuerpo. Actualmente, tiene desde una pizza hasta dibujos animados.

Todo sobre Marcianeke

"Me los hice porque me gustaban"

En conversación con LUN, reveló que el primero diseño se lo hizo con apenas 17 años y que junto al resto "no tienen significado, me los hice porque me gustaban".

El intérprete de "Dimelo Ma" se sacó la polera en el set y detalló que en el cuello tiene un personaje de la serie animada "Los Padrinos Mágicos" y justo al lado tiene el símbolo de la marca Jordan.

En la mano derecha, el artista luce una versión extraterrestre de sí mismo y a Patricio Estrella, el icónico personaje de "Bob Esponja". Otro de sus llamativos diseños es la frase que tiene en el abdomen, "flaytes mágicos".

Sobre la pizza que tiene tatuada arriba del ombligo, Marcianeke señala que "se veía bonita (en ese lugar) y me gusta comer eso". También mostró que tiene a Bart Simpson y una pantera, entre otros.

"En el momento me dan ganas de hacerme tatuajes", destacó. Además, Matías contó cuál será el próximo diseño que se hará: Se trata de la frase "la mafilia", en alusión a su cercanía con el cantante argentino L-Gante.

Su romance con Ignacia Michelson

Desde hace ya un par de meses, Muñoz se encuentra en una relación "moderna", con la exchica reality, Ignacia Michelson. Esto quiere decir que no es un pololeo convencional, debido a que se están conociendo.

Por los compromisos laborales de ambos, la pareja se ha tenido que separar, sin embargo, mantienen el contacto.

Consultado sobre su romance con Michelson, Marcianeke comentó que la influencer "está en México", y luego reconoció que "la voy a echar de menos, pero ya va a volver".

Todo sobre Famosos chilenos