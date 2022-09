"Esa era tu ex": El incómodo lapsus que vivió Benjamín Vicuña tras confundir a Juana Viale con Pampita

26 sept. 2022 - 14:00 hrs.

Un vergonzoso momento fue el que vivió en la televisión argentina el actor chileno, Benjamín Vicuña, luego de que confundiera a Juana Viale con su exesposa, Carolina "Pampita" Ardohaín.

Todo se dio en el programa "Almorzando con Juana Viale" de El Trece, el cual es conducido por la mencionada actriz, quien recordemos, fue pareja de Gonzalo Valenzuela hace varios años.

El lapsus de Benjamín Vicuña

Vicuña y Viale se conocen desde hace bastante tiempo, por lo que la complicidad y buena onda entre ambos, se hizo sentir durante el programa.

Juana Viale, en una parte de la conversación, elogió el físico de Benjamín, el cual ha logrado a punta de arduos entrenamientos físicos. "Él es una cosa... y ahora que hace Ironman...", destacó la conductora, siendo secundada por Flavio Mendoza, otro de los presentes, quien además invitó al actor a participar de su circo.

Vicuña, algo avergonzado, quiso desviar el tema de su aspecto físico, preguntándole a Juana que “¿Vos hiciste circo con las telas, no te colgabas? Te tengo de una época...", siendo interrumpido por la trasandina, quien le tuvo que aclarar que se estaba confundiendo de persona.

"Esa era tu ex", le dijo Viale tapándose la boca, a lo que el chileno le consultó, "¿Ex ex?", en referencia a Pampita, a lo que ella le respondió, "Sí, la ex ex", riéndose.

Juana Viale y Benjamín Vicuña

Para zafar de este incómodo momento, Benjamín Vicuña atinó a decir, "bueno, vamos a comer", mientras jugaba con un alcohol en spray que le había pasado la producción.

Revisa el video

