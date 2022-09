Alejada de la TV y dedicada a ser profesora: Así luce hoy la exrecluta Catalina Patri de "Pelotón"

23 sept. 2022 - 08:00 hrs.

Si de reality shows se trata, uno de los espacios más recordados por los chilenos y chilenas es "Pelotón", emitido entre el 2007 al 2010.

Dicho encierro televisivo ponía a los concursantes en un ambiente militar, en donde debían eliminarse uno a uno por semana para conseguir el preciado premio de $50 millones.

En la primera segunda temporada, una de las participantes más queridas por el público fue la recluta Catalina Patri, quien obtuvo el séptimo lugar de la competencia a sus 21 años.

Catalina Patri en "Pelotón"

Patri, confesó en una entrevista en 2007, que entró casi por casualidad al reality, tras enviar un mail a TVN con su postulación, la cual fue aceptada, y gatilló que dejara inconcluso sus estudios de Educación Diferencial que cursaba en ese entonces.

Una decisión que valió totalmente la pena, ya que logró vivir una experiencia totalmente nueva y además, conocer a quien es su pareja hasta el día de hoy, Juan Pablo Alfonso.

¿Qué fue de la vida de Patri tras la salida de la TV?

Al salir del reality, Catalina Patri confesó que la jefa de su carrera le ofreció ponerse al día con todas sus materias y pasar los ramos con exámenes libres, con solo una semana de preparación.

"La directora me dijo que me lo tomara con calma y yo, como nunca he sido muy buena para seguir consejos, me tiré con 8 ramos, más tesis, más práctica (...) ahí me volví loca estudiando", recordó.

Juan Pablo Alfonso y Catalina Patri

Tras titularse, ha ejercido su carrera de educación diferencial durante todos estos años, con participaciones muy esporádicas y puntuales en algunos programas de televisión, aunque reconoció que no es algo que busca.

"Hay gente más talentosa y no siento que es lo mío. Estoy agradecida de la oportunidad, pero no tengo mucho que ofrecer", asumió.

Junto a Juan Pablo Alfonso su romance sigue tan sólido como el primer día y hace algunos años se convirtieron en padres de una niña a quien bautizaron con el nombre Clara.

Así luce hoy Catalina Patri

Situación actual 💦 pic.twitter.com/Oi8tYa3SIK — Catalina Patri B 🌳 (@lapizcata) February 26, 2022

Hola, estoy en Nueva York 🗽 pic.twitter.com/8aOIjvlG6Y — Catalina Patri B 🌳 (@lapizcata) January 11, 2022

