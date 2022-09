Esta semana el Presidente de la República, Gabriel Boric, entregó su primer discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Su discurso no solo tuvo repercusión política, sino que también sirvió para algunas bromas, especialmente del comediante estadounidense Jimmy Fallon.

Fue en un sketch de su programa "The Tonight Show", en el que Fallon aprovechó la cita en la ONU para comentar el "estilo" de varios presidentes del mundo que llegaron hasta la cita que se desarrolla en Nueva York.

Dentro de los líderes que fueron "analizados" por el comediante se encuentran los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, el canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente norteamericano, Joe Biden.

Pero también quien estuvo incluido en la rutina fue el Presidente Boric y su foto oficial, en la cual se puede ver de fondo el océano Pacífico.

"El Presidente de Chile se ve más como el presidente de los cruceros Royal Caribbean", bromeó Fallon al imitar también la postular del mandatario en su fotografía.

The UN Leaders’ speeches this year are a bit unconventional. #UNGA #FallonTonight pic.twitter.com/Lazxotrax0