Paula Pavic defendió con todo a su marido Marcelo "Chino" Ríos: "No necesitó estudiar más para lograr su objetivo"

21 sept. 2022 - 16:00 hrs.

La influencer Paula Pavic, esposa del extenista Marcelo "Chino" Ríos, alzó la voz y optó por defender a su marido de los comentarios que ha estado recibiendo a través de sus redes sociales.

Uno de los insultos que más han proliferado contra el exnúmero 1 del ranking ATP, es que no tiene estudios profesionales, y por ende, una carrera, debido a que en sus veintitantos, él priorizó su carrera deportista por sobre su vida académica.

La defensa de Paula Pavic

Durante la tarde de este martes 20 de septiembre, Paula subió una imagen en la que aparece junto a su marido e hijas, cuya descripción tiene una férrea defensa hacia él.

"He recibido algunos mensajes con un poco de rabia hacia mi marido. La verdad es que para los que realmente me siguen y les interesa lo que hago, les quiero contar que más allá de lo que piensen de él (cosa que si no es algo que aporte da lo mismo), no se imaginan todo lo que he aprendido de su forma de ser", aseveró de entrada.

Agregó que, "él aprendió a ser de una manera por lo que vivió en su momento, yo voy al fondo, tengo al mejor mentor de resultados. Si quiero lograr algo debo ir con todo y no bajar los brazos en ningún momento. Que no me importe lo que pase a mi alrededor, mi meta está clara, todo eso lo he aprendido de él...".

Pocas horas más tarde, subió otro posteo, en el que aparecen ambos con una de sus hijas. En la descripción, volvió a darle su apoyo irrestricto.

"Algunas personas se han preguntado (tratando de denigrarlo) si terminó el colegio (cosa que si hizo). Pero más allá de eso, él no necesitó estudiar más para lograr su objetivo, él tiene un máster en resultados y ahora más que nunca quiero que me muestre el camino, porque yo también quiero tener la disciplina para lograr mis resultados", destacó.

