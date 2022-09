"Fue bien adrenalínico": Carmen Zabala habla de su radical cambio de look para Hijos del Desierto

20 sept. 2022 - 07:10 hrs.

Uno de los personajes más populares de la teleserie nocturna de Mega, "Hijos del Desierto", es Violeta Mondaca, interpretada por la actriz Carmen Zabala, quien debió someterse a un radical cambio de look para poder dar vida a la entrañable "Gato".

"Note que el personaje se sentía masculina, tanto interna como externamente, y que deseaba esconder su feminidad para sobrevivir en esta sociedad rodeada de hombres", explicó Zabala a Las Últimas Noticias (LUN).

Durante años estuvimos acostumbrados a ver a la actriz con una larga cabellera en la exitosa "Verdades Ocultas", pero como explica la otrora Agustina Mackenna, el trabajo es quien guía los cambios de estilo.

"Su pelo era bien largo, diría que 40 centímetros como mínimo. Al principio estuvo algo acongojada, pero después soltó", detalla José Luis Retamal, peluquero a cargo de las transformaciónes en el Área Dramática del canal.

"Fue un cambio rotundo y no es fácil. Jamás pensamos en utilizar una peluca porque en la televisión de hoy se nota mucho", agrega el profesional.

"Fue bien adrenalínico"

Sobre su radical cambio de look, la actriz señala que "cuando comenzó el corte fue bien adrenalínico. Ya había tenido una transformación parecida en el pasado, así que sabía a lo que me estaba sometiendo".

"Sí es cierto que después del corte hay una seguridad que se pierde. El pelo es como un arma, un escudo. Durante un tiempo me arreglaba más para salir y me vestía más bonita hasta que ya me acostumbré", agrega.

Por último, Carmen dice que para mantener el estilo de la "Gato" tiene que cortarse el pelo cada dos o tres semanas. "No sé si conservaré el corte post teleserie, eso lo guía mi trabajo. Pero sí es verdad que con pelo largo hay más opciones o distintos personajes", se sinceró con LUN.

