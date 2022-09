"Te despido con aplausos y de pie": Felipe Viel anunció la muerte de su padre a través de Instagram

07 sept. 2022 - 14:00 hrs.

Un tierno mensaje fue el que entregó Felipe Viel en su cuenta de Instagram, dándole un sentido a adiós a su padre, Jorge Viel, quien falleció esta semana.

El también presentador de televisión subió una galería de fotos y videos a la mencionada red social, en donde aparece su progenitor con sus nietas y otros miembros de la familia.

"Hasta siempre papá"

En la descripción, Felipe comenzó señalando, "hace pocas horas juntos a mis hermanos tuvimos el privilegio de despedir a Don Jorge Viel, el mejor padre del mundo. Hombre bueno, generoso, exitoso y de gran corazón".

"Siempre he tenido una enorme admiración por él. Gracias por todas las lecciones de vida y aunque sería imposible ser como tú, al menos trataremos de acercarnos", agregó.

"Te prometo que voy a comprar en 'Ross' y no en 'Boss' y seguiré tu ejemplo de sencillez... Aunque no me resulte mucho", aseguró.

"Hasta siempre papá. Te despido con aplausos y de pie. Celebro tu vida, tu legado y espero que ya estés con la mamá. Con tu visión, seguro que ya tenías reservado un buen 'terreno' en el cielo. Descansa en paz", añadió, junto a un emoji de unas manos rezando.

La publicación se llenó de mensajes de condolencias de parte de los seguidores y círculo cercano a Felipe, quienes empatizaron con el dolor que siente tanto él como su familia en estos momentos.

Revisa la publicación

