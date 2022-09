Thais Jordao cumplió 30 años y se regaló una osada sesión de fotos: "Un recuerdo para cuando sea viejita"

06 sept. 2022 - 11:00 hrs.

La modelo brasileña Thais Jordao, quien es la actual pareja del periodista Iván Núñez, cumplió 30 años el pasado fin de semana.

La mujer quiso celebrar con todo este cambio de folio y se regaló una destapada sesión de fotos, para, de acuerdo a lo que ella misma dijo, "tener un recuerdo para cuando sea viejita".

"Quería rescatar ese aspecto de mi personalidad"

En entrevista con LUN, Jordao explicó que "fue un regalo que me hice. Normalmente me hago fotos porque me gusta ese arte. Ahora hice una sesión con el estudio Casa Ema para que quede registro de mis 30 años".

El concepto de esta sesión fue el "de una mujer que está viviendo su empoderamiento a través de su femineidad clásica. Siempre he sido así, pero quería rescatar ese aspecto de mi personalidad".

Thais reveló que Iván Núñez quedó "encantado" con la sesión, en la que muestra su figura en ropa interior. "A él le gusta que yo pueda expresarme como me gusta", aseveró.

Los 30, Thais los recibe siendo madre de un niño de casi 2 años, con una sólida relación amorosa, su propio centro de belleza y nuevas metas en su mente.

"Tuve muchos sueños, empezando por tener trabajo y lo logré. Lo que me propongo lo logro. Pero quiero encontrar la paz, la cohesión con Dios y con nosotros mismos, en ese camino estoy", cerró.

