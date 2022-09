"Quiero ponerme un poquito de... ": Pamela Díaz habló sobre deseo de hacerse retoque en esta parte de su cuerpo

03 sept. 2022 - 14:30 hrs.

Tras el primer capítulo del nuevo podcast de Pamela Díaz, llamado "Hoy es hoy", los fanáticos de la modelo quedaron impresionados ante las confesiones que reveló la "Fiera" junto a sus amigas: Chiqui Aguayo, Paula Bolatti y Pamela Leiva.

Uno de los temas que más se habló en el programa fue sobre el amor y las relaciones que habían tenido estas mujeres a lo largo de su vida. Sin embargo, un detalle que llamó mucho la atención sobre Díaz, tenía que ver con retoques en su cuerpo.

Nuevas confesiones

En este contexto, la "Fiera" expresó su deseo de volver a realizarse un aumento de volumen de labios, no obstante, explicó lo mal que la pasó haciéndolo la primera vez. "Quiero ponerme un poquito de boca", indicó Pamela.

Si bien no entregó mayores detalles sobre este deseo personal, más tarde Pamela explicó a LUN que hace más de dos años se realizó este tipo de procedimiento, sin embargo, la experiencia fue todo menos amistosa.

"Me puse hace dos años y me dolió, me corrían las lágrimas y me pusieron anestesia en toda la cara. Lloré, me dieron ganas de ir al baño. Lo pasé pésimo", aseguró la presentadora. Incluso, reveló que dicho procedimiento ni siquiera pudo ser concluido.

"Le pedí que me dejaran así nomás, sin importar que quedara amorfa porque ya había tirado la esponja. Me daba lo mismo", explicó. A pesar de esta experiencia, la misma Pamela aseguró que los resultados no fueron tan desagradables como ella esperaba.

"Igual me gustó cómo me quedó, pero ahora ya se me fue todo, así que me pondría un poquito más", concluyó Díaz sobre su nuevo tratamiento estético que tiene previsto hacerse.

"No es que sea 'cartucha'"

Entre los otros temas que hablaron las panelistas del podcast en su primer capítulo, fue sobre cómo eran sus primeros encuentros con una potencial pareja. "No podría acostarme al tiro con alguien. Tengo que hablar primero, saber si tiene tierras", aseguró Pamela.

"No es que sea 'cartucha', no puedo. Tengo que conocerlo, ¿y si me hace algo? Es difícil que conozca a alguien y me vaya al tiro con él", sostuvo, agregando que "nunca iría a una cita a ciegas. Me carga. Si tiene tierras es una forma de decir, si tiene plata. No puedo andar con alguien que no tenga ni uno, porque tengo tres hijos que mantener. Sería la reina de las lesas", expresó.

Finalmente, expuso que "no soy de volver con los ex. Ahora último me han pasado un par de cosas. Bueno, es público... (Jean Philippe Cretton) es un buen niño, a él lo podría reciclar... En general no vuelvo nunca con un ex. Cuando digo públicamente que estoy separada, no me vuelven a ver con él".

