Exprofesor de Pailita le envía emotivo mensaje: "Ahora tú eres el maestro"

14 jun. 2022 - 18:30 hrs.

Carlos Rain, más conocido como "Pailita", se ha convertido en uno de los mayores exponentes de la música urbana chilena, llegando a posicionarse entre los artistas más escuchados en Spotify a nivel nacional, solo siendo superado por Bad Bunny.

Lo anterior fue motivo suficiente para que el cantante, oriundo de Punta Arenas, compartiera su emoción respecto al éxito que ha tenido su música, a través de un sentido mensaje en redes sociales.

"Despertar de un día agotador y ver lo de Spotify de verdad que es hermoso. Es difícil asimilar todo lo que nos está pasando, la real. Jamás en mi vida pensé en estar en ese Top", partió escribiendo en el texto que publicó mediante el formato stories.

Asimismo, aprovechó de agradecer a sus fanáticos por su cariño y apoyo: "Sin ustedes yo no sería nada. Vengo de súper lejos buscando un sueño, desde los freestyle, pa' los que saben que siempre me he sacado la chucha pa' tener todo lo que tengo hoy en día, y cada segundo ha valido la pena", fueron algunas de sus palabras.

Todo sobre Pailita

El mensaje de su exprofesor

Fue en ese contexto de celebración, que el joven recibió un mensaje de una persona muy especial, un exprofesor, quien años atrás le hizo clases cuando estudiaba la carrera de técnico en electricidad industrial. Esto fue antes de que dejara sus estudios y su ciudad natal para trasladarse a Santiago con el objetivo de convertirse en cantante.

"Carlos, hermano, aún recuerdo esa llamada cuando me contaste que te ibas a retirar de la carrera para seguir tus sueños. Me hace muy feliz ver que lo cumpliste", partió diciendo el docente, quien reaccionó al post de Pailita.

En la misma línea, continuó: "Eres un ejemplo para muchos, también para mí. Saludos de tu exprofe, tu exjefe de carrera en Inacap. Ahora tú eres el maestro", sentenció.

Pailita tomó una captura de pantalla del chat y lo mostró a sus seguidores, dejando ver que le respondió "gracias máquina" junto a un emoji de corazón.

Revisa las imágenes

Todo sobre Famosos chilenos