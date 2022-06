José Antonio Neme recordó en Mucho Gusto un inusual evento donde se manifestó "una fuerza extraterrestre"

09 jun. 2022 - 18:30 hrs.

Viral se hizo en redes sociales el video de una mujer en México, que aseguraba hablar "idioma alienígena" y que hizo un "contacto" con los extraterrestres en vivo y en directo, esbozando frases inentendibles.

En "Mucho Gusto", tras revisar el clip, José Antonio Neme aseguró que él también tuvo un encuentro cercano con seres de otro planeta, mientras estaba realizando sus labores de periodista.

"Fuerza extraterrestre"

Resulta que hace varios años, Neme fue contactado por una agencia y se le ofreció moderar un debate, a lo que él aceptó, pensando que era un evento político.

No obstante, lo primero que vio fue que "todos los asistentes a ese debate estaban vestidos de blanco", lo que le causó mucha curiosidad.

Tras verlos a todos, el organizador se le acercó y le contó que "este es un evento que se ha organizado con mucha reserva, donde han venido médiums de toda América Latina y van a compartir experiencias sobrenaturales (...) No es mucho lo que tú vas a tener que hacer, porque van a haber voces, canalizaciones y de repente alguien va a sentir que viene una fuerza interior a gritar desde un sector de la sala. Tú deja que fluya".

Tras dicha advertencia, comenzó la animación del evento, que en un principio iba normal, hasta que todos entraron en un "trance".

En ese momento, uno de los locutores tomó la palabra y dijo "hay una fuerza extraterrestre que va a expresarse en esta conferencia. Comunidades de otras galaxias van a hacer contacto con nosotros".

Grande fue la sorpresa para Neme, ya que el orador aseguró que "el único que puede interpretar esto es alguien que esté fuera del campo de energía", y lo apuntó directamente a él, porque era el único que no pertenecía al mundo sobrenatural en ese momento.

Neme contando su anécdota

El locutor le pidió que se conectara con él y entrara en el "juego". Si bien dudó en un principio, luego accedió. "Yo no creo en esas cosas, pero me estaban pagando y hasta el final... Había un contrato firmado. Me puso la mano y yo intenté entrar en esta dinámica porque a lo mejor este hombre tiene una cuota de verdad", rememoró.

Tras entregarse al ritual, reconoció que no sintió nada, pero la gente a su alrededor estaba muy esperanzada en que de verdad estaba sintiendo cosas. Por lo mismo, dijo un "mensaje" que habría recibido de los extraterrestres, para no quebrar el ambiente, pero en realidad fue completamente inventado por él.

"Les voy a decir en esta oportunidad que veo que el mundo está cambiando de piel, hay un desafío mayúsculo, climático, social y financiero. El cierre de un ciclo", señaló, reconociendo que se le ocurrió en el momento de forma espontánea, basado en su experiencia leyendo psicoanalistas.

Revisa la anécdota

