Instagram incorpora nueva función: Así puedes fijar publicaciones en tu perfil

Una de las características de las plataformas digitales es que constantemente actualizan sus funciones para mejorar la experiencia de los usuarios. Instagram no se queda atrás y ya implementó una nueva herramienta.

Quizá ni siquiera lo has notado, pero este cambio tiene que ver con las publicaciones que has subido al feed. También lo puedes observar al visitar otras cuentas, ya que en algunos de los posteos aparecerá un ícono diferente, idéntico a un chinche o un alfiler indicador.

Todo sobre Instagram

¿Qué significa y para qué sirve? Esas son las primeras preguntas que podrías hacerte. Resulta que ahora la App permitirá fijar hasta tres publicaciones, ya sean fotos o Reels, con el fin de que puedas destacar el contenido que mejor te parezca.

Al hacerlo, la imagen o el carrusel que escojas aparecerá en la parte superior de la cuadrícula de fotos que se ve al entrar a un perfil. Esta función sería de gran utilidad para influencers, perfiles de empresas, emprendedores o cualquiera que desee remarcar un post específico.

Fijar una publicación es bastante sencillo. Lo primero que se debe hacer es elegir el post que quieres que tenga mayor relevancia en tu perfil, no importa si lo subiste hace tiempo. Luego, sigue los siguientes pasos:

En caso de que quieras desactivar esta opción, el proceso será el mismo, pero de manera inversa. La alternativa que mostrará el menú será la de "Desfijar del perfil".

You like it? You pin it 📌



You can now choose up to three posts or Reels to pin to the top of your profile. pic.twitter.com/9waQkueckG