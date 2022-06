"Lo pasé súper": Ernesto Belloni revivió a Che Copete para video musical de Standly y Nickoog

09 jun. 2022 - 16:00 hrs.

Los fanáticos del trap chileno quedaron sorprendidos luego de ver el video de "Qué se hace?", la nueva canción de Standly y Nickoog, que cuenta con la participación estelar de Ernesto Belloni, quien revivió a su clásico personaje de "Che Copete".

En el video musical, "Che Copete" participa de una animada fiesta llena de jóvenes, incluyendo a los cantantes antes mencionados, bebiendo varios vasos de alcohol.

"Lo pasé súper"

En conversación con La Cuarta, Belloni entregó mayores detalles sobre su participación, revelando que al recibir la propuesta, le pareció "interesante" sumarse, "para llegar un poquito más a los jóvenes que están en otra", reconoció.

Ernesto solo tuvo elogios para los jóvenes artistas que lo invitaron al video. "Standly y el Nickoog son geniales, son para ponerle atención", advirtió.

Agregó que en las grabaciones, Standly le decía "tío Che, usted es épico", y que tuvo un rato agradable con todos los que estuvieron presentes en la jornada de rodaje.

"Lo pasé súper, aportando lo que más se podía, tratando que mi participación fuera un aporte, había un muy buen equipo de producción con un director muy inteligente", sumó.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que "Che Copete" aparece en un video musical. En el 2001, participó en las grabaciones del clip de "Bronceado de Cantina" de Los Mox!.

"Eso fue hace años, me acercó a otro grupo de jóvenes, ahora no están tan jóvenes los cabros jaja, pero hasta el día de hoy me dicen ‘bronceado de cantina'", cerró.

