"Para mi papá esto es lo peor": Ignacia Michelson apareció en la nueva portada de la revista Playboy

06 jun. 2022 - 15:00 hrs.

La influencer chilena Ignacia Michelson, que pasó de ser una chica reality a DJ de fiestas, hizo noticia hace algunos días tras aparecer en la nueva portada de la versión digital de la revista Playboy, para su edición mexicana.

En conversación con LUN, la joven de 28 años reconoció que "ellos me buscaron porque había estado en Playboy TV hace dos años". En esa instancia, la exparticipante de "Resistiré" hizo un desnudo completo.

Las operaciones de Ignacia

Su motivación en 2020 para haber posado sin nada de ropa, reconoció sin tapujos, fue para lucir sus operaciones. "Estoy toda hecha y quise mostrarlo. Además, te pagan mucho mejor", contó.

En este sentido, confesó que "me operé las pechugas hace siete años, tengo 435 centímetros cúbicos. Me he hecho lipoesculturas, la última hace dos años para retocarme, y me puse grasa en los glúteos".

Ignacia Michelson

La chilena defendió con todo sus procedimientos estéticos, por sobre los entrenamientos físicos, argumentando que "si uno tiene (dinero) para hacerse (las cirugías), ¿para qué gastar tiempo en ejercicios si puede ser un complemento? Siempre queda mejor una lipo después de ir al gimnasio. Uno queda maravillosa y en tiempo récord".

La sesión que hizo esta semana tuvo como concepto ella convirtiéndose en una dominatrix. "Tiene que ver con mi personalidad fuerte, porque me habían propuesto vestirme como Barbie o campesina", reveló.

¿Qué pensaron sus padres?

En la misma conversación, Ignacia reveló cuál fue la reacción que tuvieron sus padres tras la sesión de fotos, contando que su madre siempre le ha brindado su apoyo, pero que a su papá no le gusta para nada su trabajo.

"Mi familia es súper conservadora. Mi mamá me apoya, pero para mi papá esto es lo peor. Ahora ya no me dice nada, pero por dentro se quiere morir", sentenció.

Ignacia Michelson

Pese a lo anterior, los dos tienen una cercana relación, aseguró, aunque eso no se traduce en un "visto bueno" al estilo de vida que ella tiene actualmente.

"Lo que pasa es que él tuvo un antes y un después, porque le dio un cáncer al pulmón hace tres años. Fue un milagro porque casi se iba a morir y desde el 2021 está en remisión. Entonces cambió y ve la vida diferente, ya no se enoja por cualquier cosa (...) No es que me apoye. Me dice, 'bueno, si eso te hace feliz, dale, porque la vida es una y hay que vivirla'", cerró.

