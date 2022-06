El nuevo novio de China Suárez explota contra quienes los critican: "Déjense de romper los huevos"

31 may. 2022 - 22:00 hrs.

El mediático romance entre la actriz argentina Eugenia "China" Suárez y el cantante urbano Rusherking sigue dando que hablar entre la prensa de espectáculos y los fanáticos de la pareja. Ahora, el joven de 22 años explotó en redes sociales contra quienes han cuestionado su situación sentimental.

Thomas Tobar, el verdadero nombre del artista, ha sido blanco de críticas por la diferencia de edad con su nueva conquista, quien es mayor que él por ocho años. Asimismo, los seguidores de su exnovia, María Becerra, lo han atacado por haberse "olvidado tan rápido" de la cantante.

"Déjense de romper los huevos"

Es que el intérprete de "Además de mí" habló de su relación amorosa en último capítulo de la versión trasandina del programa "Podemos Hablar", y aseguró que está "enamorado" de Suárez.

"Para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad", reveló en el espacio.

Asimismo, se refirió al comentado video que se viralizó en las últimas semanas, donde fue captado bailando con la actriz en una fiesta. Sobre esto señaló que "tuve la mala suerte que me grabaron (…), pero a mí no me gusta exponerme, menos en una fiesta, con alguien que recién estoy conociendo".

Sus declaraciones rápidamente fueron comentadas en redes sociales, desatando la molestia de "Rusher", quien se defendió a través de su cuenta de Twitter.

"Quién se cree la gente para opinar quién puede estar con quién", partió escribiendo en el post que ya suma más de 56 mil "me gusta".

"Sean felices y déjense de romper los huevos. Qué bien ver a todos mis amigos felices", remató en el texto que rápidamente se viralizó.

Revisa el tweet

Quien se cree la gente para opinar quien puede estar con quien, sean felices y déjense de romper los huevos. Que bien ver a todos mis amigos felices — RUSHER KING (@rusherkingg) May 30, 2022

