Coté López revela que se contagió de coronavirus: "Tengo todos los síntomas, no me faltó ninguno"

31 may. 2022 - 14:00 hrs.

La influencer y empresaria chilena María José "Coté" López reveló durante esta semana que se encuentra contagiada de coronavirus. El contagio lo atribuyó al concierto de Karol G, al cual asistió durante la última semana de mayo.

A través de sus historias de Instagram, Coté alertó a sus más de 2 millones de seguidores tras subir una foto en donde aparece tapada con una manta hasta la nariz.

"¡Tengo Covid!"

"Me siento morir... estoy esperando que me llegue el antígeno", explicó en primera instancia, dando a entender que se hizo el examen para detectar el Covid-19.

Una hora más tarde, subió una historia en donde muestra el examen de antígeno que se hizo, revelando que en primera instancia le había salido negativo, pero luego cambió a positivo.

"Mi gente, no saben lo que me acaba de pasar... me había salido la cuestión negativa, y ahora cambió a positiva (...) ¡Tengo Covid!", lamentó.

Actualizó su estado de salud

En horas de esta mañana, luego de mantener silencio durante varias horas, subió una historia en donde revela cómo se siente tras su diagnóstico.

La rubia partió señalando que "estoy viva... creo. Tengo todos los síntomas, no me faltó ningunito. Lo bueno es que solo yo tengo, Luis (Jiménez, su marido) y niños nada. Lo malo es que los extrañaré, lo bueno es que seguiré escribiendo mi libro, lo malo es que... ya, ya, ya, broma, eso no más".

Luego subió otro registro, en donde le pregunta a sus fans cuántas personas salieron contagiadas de Covid-19 tras haber asistido al concierto de Karol G.

"Quiero saber cuántas contagiadas del concierto. Yo solo recuerdo: 'Ay Coté, pero puede ser la foto sin mascarilla o, si no, no me van a creer'. Les juro que ese día yo dije: 'De aquí me voy con la variante Bichota', sí o sí, estaba segura, y ahora todos me escriben que 'yo me tomé foto y estoy contagiada' o 'yo fui al concierto y también estoy positiva...'; y yo qué digo, ¿gracias?", bromeó.

