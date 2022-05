China Suárez confirmó romance con Rusherking: Así es el cantante de 22 años que es hit en Argentina

30 may. 2022 - 13:00 hrs.

La actriz María Eugenia "China" Suárez volvió a acaparar la atención de la prensa de espectáculos tanto argentina como chilena, luego de que se confirmara que está viviendo un intenso romance con un joven artista.

Luego de semanas de rumores, la filtración de un comprometedor video juntos en una fiesta, y varias indirectas en redes sociales, la trasandina confirmó que volvió a encontrar el amor y está feliz.

Mediante las stories de su cuenta de Instagram, la expareja de Benjamín Vicuña compartió una postal en blanco y negro, abrazando a su nueva conquista. El aludido, un reconocido cantante argentino, hizo lo suyo republicando la romántica fotografía en su perfil.

Instagram de China Suárez.

¿Quién es el nuevo amor de China Suárez?

El joven se fue uno de los invitados a la versión trasandina del programa Podemos Hablar, donde además de hablar sobre su carrera musical, entregó detalles de su relación con Suárez.

"Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no", declaró recientemente Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking, la actual pareja de María Eugenia.

A sus 22 años, "Rusher" se ha convertido en uno de los exponentes del trap más escuchados del otro lado de la cordillera, gracias a temas como “Bailando te conocí” y “Además de mí". También ha tenido éxito con algunas colaboraciones junto a la cantante María Becerra, con quien tuvo un fallido noviazgo.

Rusherking en el programa Podermos Hablar

Sobre el video que se viralizó en las últimas semanas donde fue captado bailando con la actriz, señaló que "tuve la mala suerte que me grabaron (…), pero a mí no me gusta exponerme, menos en una fiesta, con alguien que recién estoy conociendo".

Luego, tras analizar el revuelo mediático que ha generado el romance, el artista declaró que "para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad”.

Todo sobre Famosos