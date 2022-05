"Yo voy a apoyar a Máximo en todo": Cecilia Bolocco habla sobre posible cambio de apellido de su hijo Máximo

28 may. 2022 - 16:21 hrs.

Los más de 248 mil seguidores que tiene Máximo Menem Bolocco en su cuenta de Instagram, están siempre atentos a todas las publicaciones que comparte el hijo de la exMiss Universo, Cecilia Bolocco, y el exPresidente de Argentina, Carlos Menem.

Sobre esto, hace algún tiempo el joven influencer cambió su nombre de usuario en la red social, pasando de ser "@MaximoMenem" a "@MaximoBolocco", algo que generó confusión entre sus fanáticos y surgió la duda de un posible cambio en el orden de los apellidos de Máximo, sin embargo, poco se supo al respecto.

@ceciliabolocco

Tras la repartición de la herencia del padre de Máximo en abril de este año -que sigue en curso-, el joven habló con LUN sobre sus apellidos.

"A mí no me importa cómo pongan mi nombre", dijo, para luego agregar que "no me he cambiado el orden de los apellidos, pero me siento más representado por el apellido de mi mamá. Lo he dicho varias veces, pero yo no me voy a borrar el apellido Menem. Nunca viví con mi papá, así que me siento más cómodo con el de ella".

Respuesta de Cecilia Bolocco

Cecilia habló sobre este asunto en un reciente evento del Mall Costanera Center, donde promocionó su perfume.

Durante la conferencia que dio, la presentadora de televisión conversó sobre su época como "Miss Universo" y también la entrevista que dio su hijo Máximo hace algunas semanas.

"Yo voy a apoyar a Máximo en todo, él sabe que yo soy incondicional a él, sabe cuál es mi opinión, lo tiene claro. Lo cual me alegra", manifestó la exMiss Universo.

@ceciliabolocco

Todo sobre Cecilia Bolocco

Relación de Máximo con Carlos

Máximo nunca ha sido muy cercano a la familia del exPresidente de Argentina, ya que cada vez que los veía "era un verdadero escándalo", según ha dicho en ocasiones Cecilia Bolocco. Es más, una tarea difícil para el joven era acercarse a su padre, principalmente por la hija que tiene, Zulemita.

Ante esto, nunca ha sido tema para Máximo el orden de sus apellidos, aun cuando se los cambió en sus redes sociales, esto fue meramente por su cercanía con su madre y porque así lo conocen en la web.

"No es algo que me importe o afecte mucho", indicó el muchacho respecto a la nueva ley que permite el cambio de apellido.

Cabe recordar que Cecilia Bolocco y Máximo son sumamente cercanos y siempre se ven compartiendo en sus redes sociales, dejando ver la confianza y complicidad que ambos tienen como madre e hijo.

En más de una oportunidad, incluso, se ha visto a Máximo aparecer en los lives de Instagram de su madre, donde muestra sus productos que tiene a la venta. Esta instancia se ha prestado para mostrar la originalidad con la que comparten, llegando hasta el punto en que Bolocco ha "retado" a su hijo en vivo.

@maximobolocco

Todo sobre Máximo Bolocco

Todo sobre Famosos chilenos