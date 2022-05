Coldplay en Chile: ¿Cuándo comienza la venta general de entradas para su cuarto concierto?

Los fanáticos de la banda británica Coldplay tendrán una nueva oportunidad para probar suerte y ser uno de los asistentes del cuarto concierto que los intérpretes de "Viva la vida" darán en Chile este 2022

Durante diciembre, los artistas agotaron por completo las entradas de sus dos conciertos programados para septiembre, en el marco de la Gira Mundial Music of the Spheres. Lo mismo sucedió en abril cuando anunciaron su tercer recital en el Estadio Nacional.

Sin embargo, la productora DG Medios, a cargo del regreso de los músicos a territorio nacional, sorprendió tras informar sobre una cuarta fecha para escuchar a los ídolos en vivo, programada para el próximo 20 de septiembre en el mismo recinto.

En esta oportunidad, la popular cantante y exmiembro de Fifth Harmony, Camila Cabello, los acompañará como telonera en cada uno de estos espectáculos.

Extra shows just announced for Colombia, Chile & Argentina!



16 Sept - Bogota, Estadio El Campín

20 Sept - Santiago, Estadio Nacional

01 Nov - Buenos Aires, Estadio River Plate



Tickets on sale tomorrow (Buenos Aires) & Friday (Bogota and Santiago). #MusicOfTheSpheresWorldTour pic.twitter.com/aJDkPXb3g8