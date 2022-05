Salir sin avisar: WhatsApp está trabajando en función para abandonar chats grupales sin que nadie se entere

24 may. 2022 - 22:00 hrs.

Con el tiempo, las notificaciones de los grupos de WhatsApp pueden convertirse en una molestia, incluso para quienes deciden silenciarlo, ya que de todos modos aparece la cantidad de mensajes sin leer. A esto hay que sumar que son varios los chats grupales a los que nos agregan.

Ya sea porque son innecesarios, o porque ya no nos interesa estar en ellos, el abandonar el chat puede resultar un tanto incómodo para el usuario, pues al momento de retirarse les aparecerá a todos los integrantes el texto "(nombre de la persona) salió del grupo".

Para evitar esta situación, que puede generar malos entendidos entre los involucrados, la aplicación de mensajería instantánea está trabajando en una nueva versión que mejora la experiencia del usuario en estas conversaciones grupales.

Salir sin avisar

Esta actualización de la red social estará disponible tanto en la versión para móviles (Android e IOS) como en la versión de escritorio y permitirá retirarse del chat de forma sigilosa, es decir, sin advertir a los demás miembros.

Según detallaron expertos de WABetaInfo, el o los administradores del grupo serán los únicos que sabrán del movimiento a través de una notificación. El resto no se enterará, a no ser que mire manualmente quién está y quién no.

Al momento en que la persona use el menú para dejar el grupo, aparecerá una ventana con el mensaje "solo los administradores serán notificados de que has abandonado el grupo". Luego, se mostrarán tres alternativas: salir, cancelar o silenciar el grupo.

Cabe destacar que, en la lista de participantes del grupo, aparecerá un apartado accesible para todos, llamado ver participantes anteriores.

En consecuencia, se podrá hacer un seguimiento de las personas que lo hayan abandonado, incluso, si alguien niega haber sido parte del grupo, el historial permitirá tener un registro para comprobarlo.

