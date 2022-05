Reaparecerá en "High School Musical, la serie": Así luce el carismático Corbin Bleu a 16 años del estreno de la película

A 16 años del estreno de la primera película de la franquicia "High School Musical", uno de los personajes que quedó en la memoria colectiva de los fanáticos de la trilogía de Disney fue el carismático Chad Danforth.

El emblemático personaje de la cinta fue interpretado por el actor Corbin Bleu, quien a sus 17 años comenzó a posicionarse como una estrella icónica gracias al éxito del filme, que también catapultó la carrera de sus compañeros de elenco.

En la ficción, Bleu dio vida a un jugador de baloncesto de la secundaria East High School, donde era compañero de equipo y mejor amigo de Troy Bolton (Zac Efron), siendo recordado por su frondosa cabellera y su alegre personalidad.

View this post on Instagram

Todo sobre Así luce

Tras su paso por HSM, Bleu consiguió un rol protagónico en la cinta de baile de Disney Channel, "Jump In!", y lanzó su propio disco musical, "Another Side", alcanzando el lugar #36 en la lista del Billboard de EE.UU. con 18 mil copias vendidas.

A partir de ese momento, no solo brilló por su capacidad actoral, sino también por su talento para el canto y el baile, e incluso llegó a incursionar como productor de cine. Su versatilidad le permitió ser parte de dos musicales de Broadway.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

En 2013, participó en la temporada 17 del programa de baile de la cadena ABC, "Dancing with the Stars", donde logró llegar a la final, siendo únicamente superado por la ganadora, la actriz Amber Riley.

A sus 33 años, es uno de los actores de la película que sigue vigente en el mundo del espectáculo. Para sorpresa de sus fanáticos, Corbin anunció recientemente que volverá a interpretar a Chad Danforth, esta vez en la tercera temporada de "High School Musical: El musical: La serie", como invitado especial.

One word: CHILLS. 😱 @CorbinBleu is joining Season 3 of #HSMTMTS, streaming July 27 on #DisneyPlus! #DisneyBundle pic.twitter.com/xvUjnV5P4X