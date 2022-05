¡Conciertos de Karol G en Chile no se cancelan!: Bizarro comienza campaña de "reembolso voluntario"

22 may. 2022 - 19:00 hrs.

Los fanáticos de la Bichota, Karol G, estuvieron con los nervios de punta durante días tras la posibilidad de que los conciertos agendados en Chile se vieran reprogramados y/o cancelados, luego que la Región Metropolitana retrocediera de fase a la de Medio Impacto Sanitario, la que permite un aforo de 10 mil personas como máximo en eventos masivos.

Sin embargo, este domingo la productora Bizarro compartió en sus redes sociales cuál es el panorama para los shows de la colombiana en el país y confirmaron que ellos harán todo lo posible para cumplir las instrucciones sanitarias sin dejar a nadie afuera.

El próximo 25 y 26 de mayo, Karol G llegará hasta el Movistar Arena para hacer bailar a todos sus seguidores al ritmo de "Tusa", "Provenza" y "Mami".

De acuerdo a las instrucciones del Gobierno, 5 mil personas deberían quedarse afuera de cada show, por temas de aforo, por lo que Bizarro fue enfático al decir que "permitiremos el acceso a cualquier persona que sostenga un boleto válido para acceder al evento".

¿Qué dijo la productora?

"El evento sigue en pie", partió diciendo Bizarro en el comunicado para los fanáticos de la Bichota, generando gran expectación entre las personas que alcanzaron a comprar una entrada para una de las dos fechas.

No obstante, la empresa ha creado una estrategia que buscar beneficiar a todos. Esta consiste en una campaña de "reembolso voluntario" que debería permitir llegar a una cifra de público apta para las condiciones del evento.

Campaña de reembolso voluntario

Con la finalidad de que parte de los fans devuelva sus entradas y puedan disminuir en 5 mil personas el público de cada concierto, la productora se ha comprometido que todos aquellos que pidan la devolución, se les entregará el valor completo de la entrada, incluido el cargo por servicio.

Es importante recalcar que el dinero irá para el titular de la compra y no para el portador del boleto, y que esta medida no es obligatoria, sino más bien una opción viable para aquellos que por alguna razón no puedan asistir al concierto.

Esto ya se encuentra disponible en PuntoTicket y estará accesible hasta el próximo martes 24 de mayo, a las 15:00 horas.

Ante la posibilidad de un tercer concierto del "Bichota Tour", Daniel Merino, el gerente de entretenimiento de Bizarro, descartó rotundamente esta idea.

"Es inviable hacer una tercera fecha, cuando las autoridades anunciaron estos cambios ya teníamos las entradas vendidas hace tres meses", le explicó a La Tercera.

