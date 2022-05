El entretenido pasatiempo de Pamela Anderson en Nueva York: La actriz pasea perros gratis en Central Park

22 may. 2022 - 18:00 hrs.

Una pareja de Nueva York quedó atónita cuando la reconocida actriz Pamela Anderson tocó la puerta para sacar a pasear a su mascota, un setter irlandés llamado Dash, por las calles de la ciudad.

La protagonista de la afamada serie "Baywatch" está disfrutando del éxito que ha tenido en Broadway como la protagonista, Roxie Hart, en "Chicago", que se estrenó el pasado 12 de abril.

Como la estrella no ha podido llevar a sus mascotas con ella, aprovecha el tiempo libre que tiene en medio de las funciones para hacer lo que más le gusta: tener contacto con los perros.

Las fotos de Pamela paseando perros en NY

La intérprete de Casey Jean Parker es una fiel amante y acérrima activista por los derechos de los animales, así que sin ningún complejo dedica tiempo a pasear mascotas de otros dueños en los espacios de “La Gran Manzana”.

Así es como se sacude la nostalgia de no poder estar con sus cuatro cachorros. “Así es como obtengo mi dosis de perros todos los días, porque mis perros no pudieron venir a Nueva York”, dijo a New York Post en marzo pasado.

En varias fotografías que fueron difundidas en las redes sociales y por Page Six, se puede ver a la actriz con ajustada ropa deportiva, gorra y lentes de sol, mientras pasea al cachorro de pelaje blanco y marrón.

Pamela Anderson's 'biggest fan' is not who you expect https://t.co/TwzHDISrcM pic.twitter.com/Rp3lOAla4L — New York Post (@nypost) May 19, 2022

“Los dueños de Dash quedaron sorprendidos cuando la actriz de 54 años apareció como su paseadora de perros. A Anderson no le pagan por las caminatas diarias, lo que ha estado haciendo durante, al menos, tres semanas”, dijo un representante de Anderson citado por TMZ.

