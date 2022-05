Concierto de Daddy Yankee en Chile: Anuncian la fecha oficial en la que se venderán las entradas

Llegó el día en que los fanáticos de Daddy Yankee estaban esperando desde hace tiempo, porque ya hay fecha para el último concierto del reggeatonero en Chile antes de retirarse de forma definitiva de la música.

"The Big Boss" se presentará el 29 de septiembre de este año en el país, en el Estadio Nacional, ubicado en Ñuñoa, donde cerca de 45 mil personas podrán cantar y bailar al ritmo de sus mayores hits.

View this post on Instagram

Todo sobre Daddy Yankee

Fue a mediados de marzo cuando el puertorriqueño anunció las fechas de "La Última Vuelta World Tour", la gira de despedida con la que pondrá fin a 32 años de trayectoria artística. Sin embargo, tuvieron que pasar varias semanas para que la fanaticada local pudiera conocer cuándo comenzará la venta de tickets.

Hasta el momento lo único que se conocía era un tuit del artista en el cual adelantaba que una gran noticia sería dada a conocer durante mañana lunes. "Chile, pendientes al LUNES", escribió el pasado miércoles.

Finalmente, durante este 16 de mayo, la productora a cargo de traer al artista urbano de vuelta al país, Bizarro, entregó la información a través de redes sociales.

"El Big Boss @daddy_yankee regresa a nuestro país para despedirse de los escenarios y su público en lo más alto de su carrera", anuncia la publicación en la plataforma.

La preventa especial de 6 mil tickets para los clientes de Tenpo comenzará el miércoles 18 de mayo, a las 10:00, a través del sistema www.puntoticket.com. Mientras que la venta general para todo público partirá el jueves 19, en el mismo horario.

Según Alfredo Alonso, director de Bizarro, para el concierto estarán disponibles 45 mil entradas, cuyos precios irán desde los $35.000 a los $250.000 en la zona más cercana al escenario, llamada "Legendaddy".

Para el show, Daddy Yankee llegará tres días antes al país con una comitiva de 100 personas. En el espectáculo habrá "un escenario que tiene cerca de 22 metros de ancho, con más de 400 lámparas de iluminación y una serie de pantallas que cubren todo el lugar".

🎫 Preventa exclusiva @tenpocl desde el miércoles 18 de mayo - 10 AM, hasta el jueves 19 de mayo a las 9:59 AM.



🎫Venta general de entradas jueves 19 de mayo 10 AM.



🎫Las entradas estarán disponibles en sistemas Puntoticket. #DYenChile #DaddyYankee #Legendaddy #BizarroLiveCL pic.twitter.com/K9Wyrw3bLi