"Tengo una hija y 3 pérdidas gestacionales": La emotiva carta de Fernanda Hansen en el Día de la Madre

09 may. 2022 - 10:00 hrs.

Durante el domingo 8 de mayo se conmemoró en Chile el Día de la Madre, fecha en la que muchas mujeres y figuras del espectáculo chileno compartieron en redes sociales sus experiencias y reflexiones sobre la maternidad.

Una de ellas fue la periodista Fernanda Hansen, quien publicó una emotiva carta. A diferencia de otras celebridades, la recordada conductora de televisión narró los difíciles momentos que debió enfrentar tras sufrir tres pérdidas.

En el texto, la comunicadora recordó lo que vivió en 2016, cuando quiso darle un hermano a su hija de 6 años, Amalia. Junto a su pareja decidieron que se llamaría Gabriel. La felicidad que sintió al ver el resultado positivo del test de embarazo, el segundo que se hacía en su vida, duró poco, ya que perdió al bebé durante el primer trimestre.

"Mi hija Amalia me abraza por todos"

"Fueron algunas semanas de amor e ilusión, pero dejó de crecer. 'Lo lamento, no hay latidos', me dijeron en una ecografía. ¡¡¡Cómo duelen esas palabras!!! Porque aunque las cifras te lo advierten, los números no sienten", contó Hansen.

Luego, vinieron dos intentos más que también terminaron con embarazos incompletos. El último de ellos fue en 2019, cuando esperaba a una niña que se llamaría Alma. "Aunque su corazón latió más tiempo dentro de mí, tampoco pudo hacerlo fuera de mi vientre. Una vez más, mis lágrimas y yo en el suelo. Me dolía y mucho", recordó.

En este sentido, expresó que "era mamá de una hija en vida, pero también de 3 en los sueños y en el duelo. Sí. Tengo una hija y 3 pérdidas gestacionales".

Finalmente, a través de la misiva que se publicó en The Clinic y en su Instagram, señaló que a pesar de todo tiene motivos para celebrar esta festividad.

"Mi hija Amalia me abraza por todos. Por los que fueron mis deseos, los que se quedaron en la ilusión y en la espera. Me abraza por aquellos test positivos y los cambios que ellos dejaron en mi alma y en mi cuerpo. Me abraza por esos años de mi vida, dedicados, en cuerpo y alma, para volver a gestar, para caminar con más corazones latiendo conmigo”, escribió Fernanda Hansen, para luego apoyar a todas las mamás que luchan para tener otro bebé.

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos chilenos