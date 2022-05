Voz de Los Padrinos Mágicos y South Park actuará en Chile: Revisa cómo comprar entradas para el show de Patricia Azán

06 may. 2022 - 23:45 hrs.

Patricia Azán, una de las voces más reconocidas dentro del doblaje Latinoamérica de las últimas décadas, llegará a Chile el próximo 20 de mayo para realizar un espectáculo único en el Club Blondie.

La artista llega a presentar un novedoso show, en el que mezcla la recreación de conocidas escenas, concursos junto a los asistentes, e incluso canciones. Con este show ya ha recorrido grandes ciudades del continente, subiendo el nivel dentro de una escena que sigue en constante alza en los últimos años.

Azán es probablemente la voz latina más importante de South Park, dando vida a más de 15 personajes. Entre ellos se encuentran algunas de las figuras principales, como Kyle Bloflovsky y Eric Cartman, además de otros recurrentes a lo largo de gran parte de la serie, como Wendy Testaburger y Tweak Tweak.

Además, en la parte musical estará acompañada por Anime Rock Project, banda que ha estado detrás de los exitosos espectáculos de Saint Seiya Pegasus Symphony, Attack on Titan, The Legend of Zelda y muchos más.

La actriz comenzó su carrera en el doblaje en 1999, siendo parte de la serie británica de stop-motion Rex the Runt. Posteriormente, se convertiría en la voz de Vicky de Los Padrinos Mágicos, Kyoka Jiro de My Hero Academia y muchos más, incluso dando clases online sobre el tema para quienes se encuentren interesados, siempre con el ánimo de compartir su talento.

¿Quién es Patricia Azán?

Patricia Azan es una actriz de televisión, teatro y doblaje nacida en Cuba. Se crío en España y Nueva Jersey, lleva muchos años radicada en Miami, Florida, donde primeramente se desempeñó como actriz de teatro y más tarde, en 1999, empezó a hacer doblajes al inglés y al español.

Actualmente es conocida en Hispanoamérica por ser la voz de Eric Cartman y Kyle Broflovski desde la tercera temporada en South Park; además por doblar a Vicky, Tad y Chad, y a otros personajes en Los Padrinos Mágicos. En estos momentos sigue en South Park con todo lo relacionado con la serie, juegos y películas.

Patricia ha incursionado en el mundo del anime. Su primer trabajo fue "Glitter Force" como April, Brooha y la Reina Euforia en Netflix. Su más reciente trabajo es "My Hero Academia" para Funimation donde encarna a Kyoka Jiro, Himiko Toga, Recovery Girl e Inko Midoriya. No te pierdas esta gran actriz en Santiago Chile por primera vez.

