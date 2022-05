"Está la tranquilidad que me vio 11 años sin consumir": Daniel Fuenzalida recuerda a su madre en su cumpleaños 50

05 may. 2022 - 10:00 hrs.

Daniel "Huevo" Fuenzalida acaba de cumplir 50 años y, por el cambio de folio, estaba reacio a celebrar debido a la muerte de su madre, la cual ocurrió en 2021 a causa del coronavirus. Pese a ello, dice sentirse "tranquilo" y "conforme" con lo que ha logrado.

La pérdida de su madre

En febrero del 2021, la madre de "Huevo", falleció a causa del coronavirus. Es por esta razón que este cumpleaños es distinto, sin su presencia.

En conversación con LUN, confiesa que "pensé en que ella me mandaba un mensaje sobre qué tenía que hacer. Finalmente, el martes decidí ir a trabajar y sentí muchas muestras cariño. Cada uno de esos gestos, son un mensaje de mi mamá".

Considerando esta pérdida, dice que no se "achacó" y que "uno va tomando la edad con perspectiva y siento que estoy más pleno en el trabajo, en lo personal, sin la ansiedad de antes. Sigo siendo el mismo cabro chico al aire y estoy agradecido porque trabajo en lo que me apasiona".

La "mejor" época de su vida

Llegando a su cumpleaños número 50, Fuenzalida dice sentir un poco de "temor" porque considera que "de los 40 a los 50 fue la mejor época de mi vida, así que ojalá se repita en esta década".

Considerando aquello, explica que "fue la mejor porque me di una segunda oportunidad, estaba sin ningún tipo de consumo y me sentí valorado en la radio y en el canal. Tuve la libertad de decidir cosas en lo emocional, lo económico y aprendí a decir que no".

Sobre todo lo vivido, hace un balance de su vida tras la pérdida de su madre: "Al no tenerla ahora, viene ese recuento de todos los años de sufrimiento de ella y de mi papá. Pero también está la tranquilidad que me vio once años sin consumir, resuelto, y eso me da una tranquilidad tremenda".

Consumo de drogas

Fue entre los años 2008 y 2010 que se tomó una pausa en su carrera televisiva para entrar a rehabilitación por el consumo de alcohol y drogas. Ya pasando ese tiempo, una de las condiciones para salir era encontrar trabajo.

Pese a que llamó a varios canales, muchos de estos le cerraron la puerta: "Jamás busqué volver a ser animador. No se me abrieron las puertas, no sé si tenían una imagen de mí muy ligada al carrete".

Teniendo un plazo de tres meses para buscar algo en comunicaciones, se dedicó mientras tanto a entrevistar a celebridades a través de Twitter. Poco tiempo después, retornó como panelista.

Considerando aquello, ante las pocas oportunidades, dice que "fue triste, pero no estaba enojado ni resentido. Pensé que la TV ya no era lo mío, que no me creían y estaban en su derecho porque quizás fueron tantos años de mentiras y de consumo".

Todo sobre Famosos chilenos