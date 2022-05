"El show de la desafinación": La ácida crítica de Polino a Yasmín Valdés tras imitar a Madonna en "El Retador"

02 may. 2022 - 15:30 hrs.

Un tenso momento se vivió en el capítulo de este domingo 1 de mayo en "El Retador", luego que se presentara sobre el escenario la actriz y celebridad chilena Yasmín Valdés.

Quien también es conocida como la "Yayita", en honor al personaje de la historieta "Condorito", debutó en el prestigioso escenario del programa de talentos en la categoría de imitación, emulando a Madonna.

Valdés cantó "Like a Virgin", personificada como la estadounidense, en un show que no estuvo exento de críticas por parte del jurado.

"El show de la desafinación"

Quien primero habló en representación del jurado fue el actor Álvaro Rudolphy, quien señaló que "el look y todo, eres muy parecida (a Madonna), pero sentí que se me hizo un poco largo el tema. Hubo momentos de desafinación más o menos importantes. Yo creo que ahí hay un pequeño problema".

Luego Marcelo Polino tomó la palabra, quien con fuertes palabras criticó el show de Yasmín. "Para mí fue el show de la desafinación, porque la verdad que no le pegó la nota (...) nunca alcanzó la nota", indicó de entrada.

Valoró la personificación que tuvo como Madonna, pero luego sentenció que su show "era como para ver la tele sin volumen, o sea, sin volumen andaba divina, una Madonna bien, pero muy desafinado".

Yasmín Valdés durante su show en El Retador

Esta frase enfureció a Myriam Hernández, también jurado del espacio, a quien no le pareció nada dicha crítica. "Pero Marcelo, ¿cómo le dices eso? (...) Es verdad, hubo imprecisiones en la afinación, pero a mí me parece que haces una muy buena Madonna, incluso creo que es mucho más linda que la Madonna", replicó.

El trasandino esta vez se enfrascó en una discusión con Myriam, señalando, "pero Madonna no desafina como esta mujer. ¡Me separo de este jurado! No quiero que me involucren con ustedes. ¡Estás comparando a esta mujer con Madonna, por favor!".

Marcelo Polino discutiendo con el jurado de "El Retador"

Cabe precisar que Yasmín Valdés finalmente no pasó a la siguiente fase del programa, ya que, como vimos, no logró convencer al jurado para pasar a la próxima etapa.

"El Retador" se emite todos los viernes y domingo, después de Meganoticias Prime.

