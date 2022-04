Luisito Comunica volvió a Chile luego de tres años: ¿A qué vino el youtuber?

25 abr. 2022 - 11:00 hrs.

El popular youtuber de origen mexicano, Luisito Comunica, este fin de semana aterrizó en Chile junto a su novia, a poco más de tres años de haber pisado tierra nacional por primera vez.

A través de redes sociales, Luisito publicó una serie de historias desde el aeropuerto, demostrando lo feliz que está de regresar al país, prometiendo que visitará lugares a los que no fue anteriormente.

"Me hace mucha ilusión volver"

"Oh sí, oh sí, Chi Chi Chi, le, le, le, viva Chile", fue la primera frase que dijo el influencer tras pisar el aeropuerto en Pudahuel, sin ocultar su felicidad por estar en el país.

Agregó que, "me emociona estar en Chile, habla bien bonito la gente aquí. Llevo aquí escasos minutos en el aeropuerto y todos te hablan así (...) 'Luisito po, espero que la pases bien lindo, te va a encantar, ¿cachai?' más o menos así".

Luego destacó el proceso y la logística del aeropuerto de Santiago, el cual recordemos, abrió su nuevo espigón para recibir todos los vuelos internacionales. "Muy ordenado, y para pasar en migración tienen unas pantallitas y suenan, ¡pum!, 'pase a la puerta 3 po', hasta la pantalla dice po'", bromeó el comunicador.

Para finalizar, comentó cuáles son sus planes en Chile. "En esta travesía vamos a estar visitando una zona nueva. Bueno, nueva para mí, obviamente, no nueva en el mundo, que nunca he visto y que me hace mucha ilusión ver", narró.

"Me hace mucha ilusión volver", cerró diciendo en el video, sin anticipar cuál será el lugar que recorrerá durante los próximos días.

Revisa sus historias

Todo sobre Famosos