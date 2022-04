Bad Bunny hace explotar las redes tras poner a la venta su Bugatti: Revisa la explicación

22 abr. 2022 - 22:00 hrs.

Bad Bunny desató todo tipo de especulaciones en redes sociales luego de que trascendiera que puso en venta su ya famoso automóvil, un Bugatti, modelo Chiron del año 2019.

El cantante urbano utilizó un portal de avisos clasificados de Puerto Rico para entregar detalles de la oferta: "Se vende Bugatti Chiron 110 anniversary ready para traspaso", partió escribiendo en el anuncio.

Todo sobre Bad Bunny

"Está a mi nombre, 0 multas, tiene marbete y mantenimientos al día. Motor 16 Cilindros, 4 turbinas con 1,479 caballos de fuerza. Totalmente inmaculado, solo tiene 486 millas y 9 horas de vuelo. Lo doy en $ 3,5 OMO. Bugatti Modelo Chiron Año 2019, Gasolina o Diesel, $3,500,000", añadió en la descripción del vehículo.

¿De qué se trata?

El clasificado fue acompañado por varias fotografías del vehículo deportivo, mientras que también dejó un número de contacto para quienes estén interesados en adquirirlo, eso sí, advirtió que solo recibe llamadas.

Resulta que este último dato no es al azar, ya que se trataría de una estrategia del "Conejo Malo" para promocionar su próximo álbum. Al llamar al número de teléfono (787-417-8605), se escucha por 45 segundos un adelanto de una canción inédita del artista.

“Quizás yo vuelva con mi ex y no te vuelva a ver, quizás no te importa, quizás te va a doler. Esto es un ratito, mami, no te acostumbres. El amor es muy bonito, pero siempre hay algo que lo interrumpe", se escucha cantar al puertorriqueño.

Mediante redes sociales, varios seguidores han publicado videos realizando la llamada para así poder escuchar el que podría convertirse en el nuevo hit de Bad Bunny.

Sin embargo, eso no es todo, ya que tras finalizar la llamada, los fanáticos recibieron un mensaje que revela el nombre del próximo disco del cantante, el cual pretende lanzar luego de terminar su gira musical "El Último Tour Del Mundo".

"¡Hola!... Gracias por llamar. Solo queda un poco de tiempo hasta que salga el álbum. Todavía no puedo decir la fecha, pero puedo decirte el nombre: 'Un Verano Sin Ti'", señala el texto.

🚨 Bad Bunny’s next album is titled ‘Un Verano Sin Ti.’ pic.twitter.com/oo7y9tyZPv — Pop Base (@PopBase) April 22, 2022

Revisa la publicación

Escucha un adelanto de lo que vendrá en el nuevo álbum de Bad Bunny, "UN VERANO SIN TI". pic.twitter.com/BozvNShbCD — Bad Bunny Info (@badbunnyinfope) April 21, 2022

Todo sobre Famosos

Todo sobre Tendencias