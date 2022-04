Les encantó la comida y el vino: ¿Por qué vinieron a Chile los protagonistas de "El precio de la historia"?

12 abr. 2022 - 12:00 hrs.

Hace dos semanas, los fanáticos del programa "El precio de la historia", quedaron sorprendidos, puesto que en Chile se encuentran dos de sus protagonistas, Rick y Corey Harrison, padre e hijo respectivamente.

La visita la hicieron luego que una empresa de retail invitara a ambos a participar en una campaña publicitaria que se estrenará dentro de los próximos días, y los dos aprovecharon de recorrer algunos lugares del país y sobre todo, beber vino.

"La comida es fenomenal"

En conversación con LUN, Rick reveló que tiene su lengua "bien morada", por la gran cantidad de vino que ha bebido. Su manager lo "echó al agua" y confesó que en una sola comida, tomaron cinco botellas.

"Había escuchado del vino chileno, me dijeron que tenía que probarlo aquí y realmente me ha gustado", puntualizó el patriarca de la tienda, siendo secundado por su hijo Corey quien quedó prendado con la comida que ha probado en el país.

"Yo crecí y me crié en Las Vegas, donde tenemos los mejores restaurantes del mundo. Nunca había probado una buena hamburguesa con queso fuera de los Estados Unidos y todavía me siento abatido por una que comí aquí, así que la comida es fenomenal. No es la única cosa que he probado, también un pie de limón que ha sido el mejor que he comido en mi vida", aseveró.

Trabajar con la familia

En su visita, Corey y Rick se juntaron con emprendedores nacionales, para conocer sus historias y también revelar algunos detalles de su propio emprendimiento familiar que ha pasado de generación en generación.

"La mejor parte de mi negocio es trabajar con mi familia y la peor parte de mi negocio es trabajar con mi familia. La familia es la familia, así que a veces tenemos peleas, pero nos arreglamos", reveló Rick, quien se encuentra al mando de la tienda que su fallecido padre fundó en 1989 en Las Vegas.

Bajo su punto de vista, el éxito del programa se debe a que realmente disfrutan hacerlo. "Hacemos reír a la gente, aprender un poco. Así que lo seguiré haciendo mientras me haga feliz (...) creo que somos una familia amistosa y siempre seremos un programa familiar", cerró.

