Cambio físico de Miss Universo 2021 desata rumores de embarazo: "Nadie necesita sentir lástima por mí"

Desde comienzos del 2022, la Miss Universo, Harnaaz Kaur Sandhu, se mantiene en el centro de las críticas por su inesperado aumento de peso. Una reciente aparición de la modelo encendió nuevamente el debate sobre su cambio físico y algunos se atrevieron a especular que está embarazada.

La joven, de 21 años, se mostró en un hermoso vestido rojo holgado. Lució deslumbrante y segura de sí misma, pero no demoraron en surgir los comentarios sobre kilos de más que la hacen lucir muy diferente a cuando fue coronada como la mujer más bella del universo en diciembre de 2021.

La reina de belleza comenzó a experimentar un aumento de peso a inicios de este año y en redes sociales circulan comparaciones con fotografías antiguas.

Durante su presentación en la pasarela del Lakme Fashion Week quedó en evidencia su figura. Pese a lo holgado de su vestido, los usuarios pudieron darse cuenta de lo diferente que lucía.

La miss recibió mensajes en los que comparaban su aumento de peso con el de una mujer embarazada.

Otros optaron por defenderla y criticar la costumbre de cuestionar a las personas por su apariencia física.

“Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021, ha sido avergonzada después de una aparición en la pasarela. Tal troleo destaca la obsesión antinatural de cómo 'deberían' lucir las mujeres”, dijo una usuaria en una publicación en su cuenta Twitter.

