Daniel Brühl está en Chile: Actor de Marvel fue sorprendido paseando en el norte del país

El actor hispano-alemán Daniel Brühl fue visto en el norte de Chile durante las últimas horas.

El actor de Marvel, que ha participado en películas como "Capitán América: Civil War" y la serie "The Falcon and The Winter Soldier", se encuentra en nuestro país en el marco de un nuevo proyecto cinematográfico.

En San Pedro de Atacama

El chileno Daniel Gajardo y su esposa Yerdy, estaban de luna de miel en el norte del país cuando se encontraron con el actor.

Mientras los recién casados paseaban por calle Caracoles, en el centro de San Pedro de Atacama, en la región de Antogasta, vieron al actor que interpreta al "Barón Zemo" en el Universo Marvel.

"Yo vi a alguien conocido, pero tuve que mirarlo bien porque ya era de noche, y empecé a pensar hasta que dije: 'Oh, es Zemo', porque a mí me gusta Marvel", contó Gajardo a LUN.

El oriundo de Rancagua relató que, tras ver a Brühl, le dijo "te reconozco" en inglés, mientras que el actor le respondió que era bueno ver a un fan.

Pese a que el chileno habló en inglés para comunicarse con el actor, Daniel le indicó que habla castellano debido a que su madre es española.

Respecto al sorpresivo encuentro, Gajardo contó que el actor "iba caminando solo, mirando las artesanías y los bares, estaba paseando, parece que nadie más lo reconoció (...) No andaba con mascarilla, porque nadie anda con mascarilla en San Pedro, pero era un gringo más".

Daniel Gajardo.

¿Por qué está en Chile?

Daniel Brühl se encuentra en Chile para ser parte de la cinta "La contadora de películas", la cual estará basada en la homónima novela del escritor Hernán Rivera Letelier.

El filme será una coproducción española, francesa y chilena que se grabará en el norte del país, y estará protagonizada por un elenco chileno e internacional.

Según el portal Variety, en la producción Daniel Brühl interpretará a Nansen, un europeo que comienza una relación sentimental con María Magnolia, la madre de María Margarita, la protagonista de la trama.

