Muerte de Taylor Hawkins: Fiscalía de Colombia indicó que baterista de Foo Fighters usó antidepresivos y opioides

¿Qué pasó?

Autoridades colombianas encontraron restos de opioides, antidepresivos y marihuana en el cuerpo de Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters, quien falleció la noche del viernes en un hotel de Bogotá a los 50 años.

Información oficial

Aunque se desconoce la causa de muerte, un examen toxicológico encontró diez sustancias en el cuerpo del músico estadounidense, "entre ellas THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides", indicó la Fiscalía de Colombia en un comunicado divulgado este sábado.

Hawkins solicitó atención médica por un "dolor en el pecho" antes de fallecer.

Fue declarado muerto mientras miles de fanáticos aguardaban la presentación de la banda ganadora de varios premios Grammy en el Festival Estéreo Picnic, pactada para esa noche.

Los médicos forenses siguen trabajando "para lograr el total esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muerte" de Hawkins, quien había sufrido una sobredosis hace más de veinte años.

El festival anunció la cancelación del show de la banda en Colombia y de su próximo concierto del domingo en Sao Paulo.

"Casi me acaba"

Miembro de una de las agrupaciones de rock alternativo más influyentes y aplaudidas por la crítica en el mundo, Hawkins fue conocido por su carisma en el escenario y sus ritmos inspirados en el rock clásico de leyendas como Phil Collins y Roger Taylor, de Queen.

Fue contratado por el cantante principal y antiguo baterista de Nirvana Dave Grohl, aportando la percusión en algunos de los mayores éxitos del grupo, como "Learn to Fly" y "Best of You".

En 2001 estuvo en coma por una sobredosis de heroína. En una entrevista de 2021 con la publicación musical Kerrang, aseguró que ese incidente "cambió todo" en su vida.

"No voy a ponerme a predicar contra las drogas porque me encantaba tomar drogas, pero simplemente me salí de control por un tiempo y casi me acaba", admitió entonces.