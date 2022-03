Corto chileno "Bestia" no logró ganar el premio Oscar a Mejor Cortometraje Animado

¿Qué pasó?

El cortometraje chileno "Bestia" no logró llevarse el Óscar en la categoría Mejor Cortometraje Animado de la 94ª edición de los Premios de la Academia.

El galardón lo obtuvo la cinta estadounidense "The Windshield Wiper." En la misma categoría también participaban los cortos Robin Robin (Gran Bretaña), Affairs of the art (Inglaterra) y Boxballet (Rusia).

The Oscar for Best Short (Animated) goes to "The Windshield Wiper." — The Academy (@TheAcademy) March 27, 2022

¿De qué se trata "Bestia"?

El cortometraje cuenta la historia de Ingrid Olderock, una mujer encargada de adiestrar perros para cometer torturas durante la dictadura militar chilena.

"Su relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones, develan una macabra fractura en su mente y un país", dice la sinopsis oficial de la cinta.

El cortometraje tiene una duración de 15 minutos, tiempo en que se desarrollan los miedos y pesadillas más profundos de esta exagente de la policía secreta de la DINA.

La producción fue dirigida por Hugo Covarrubias y escrita también por él, en conjunto con Martín Erazo.

Covarrubias es un egresado de Diseño Gráfico en la Universidad ARCIS y se desempeña como diseñador y realizador audiovisual, además se ha especializado en dirigir y animar cortometrajes en stop motion, siendo "Bestia" uno de los muchos trabajos que ha realizado hasta el momento.

