"Ahora atajo paltas en vez de balones": Exarquero de Unión Española vende 30 mil kilos de paltas al mes

El exarquero de Unión Española, entre otros clubes nacionales, Jaime Bravo, conocido en el mundo futbolístico como "Sam", dio un radical cambio de giro y ahora es empresario del rubro de las paltas.

El recordado portero, que fue campeón con los hispanos en 2005, se había retirado del fútbol para ser preparador de arqueros, cuando en 2019 un amigo le preguntó si estaba dispuesto a hacer un negocio.

"Vendí 100 kilos en 20 minutos"

En entrevista con LUN, el exportero profesional contó que su amigo tenía un negocio relacionado al rubro frutícola. "Me citó a las tres de la mañana en La Vega. Era otro mundo, yo con gorro de lana me encontraba con las fogatas para espantar el frío en ese lugar”, reveló.

Su amigo le pasó 100 kilos de paltas y "Sam" debía ver cómo los vendía. "Comencé a ofrecerlas en los negocios e inmediatamente hice una red de contactos. Así que me envalentoné, salí a ofrecer y vendí los 100 kilos, no te miento, en 20 minutos. Ahí empezó", relató.

Mientras seguía trabajando como preparador de porteros en Unión Española, el equipo le ofreció un proyecto. "Dejé la puerta abierta en Unión Española. Hubo una oportunidad de volver cuando estaba Jorge Pellicer, pero opté por seguir con mi empresa", comentó.

Jaime Bravo jugando en Coquimbo Unido en 2015

"Ahora atajo paltas en vez de balones"

Luego, "Sam" Bravo agarró vuelo con el negocio de las paltas y, gracias a sus ganancias, lo hizo crecer, llegando a formar su empresa Samfrut.

"Empecé con 100 kilos, después 200, 300. Me comí la mierda, pero valió la pena el sacrificio. Y me ha ido súper bien. Llevo más de dos años metido en esto. Me cambió la vida este nuevo proyecto. Ahora estoy vendiendo 30 o 40 mil kilos de palta al mes tranquilamente", relató Bravo.

"Es proponérselo y sacrificarse. Cuando el negocio fue creciendo, comencé a ir a comprar las paltas a los campos. Dejé de ir a La Vega o a Lo Valledor. Así llegué vender mil kilos a la semana", agregó el exportero.

El retirado futbolista no niega que "a veces me pican las patitas por volver al fútbol, pero estoy bien en esto. Ahora atajo paltas en vez de balones de fútbol, jejejé. Además que me ha dado una gran tranquilidad en lo familiar".

