Con un especial regalo que involucra a Cecilia Bolocco: Así le celebraron el cumpleaños a Neme en "Mucho Gusto"

El "Mucho Gusto" estuvo de fiesta este lunes 14 de marzo, porque el conductor del matinal, José Antonio Neme, cumplió 41 años.

Los festejos comenzaron este fin de semana, ya que durante el domingo el periodista publicó una foto en su cuenta de Instagram, donde le da la bienvenida a su nuevo año de vida.

"Bienvenidas 41 patas de gallo. Gracias por sumar más cosas que me importan un perno. Por eso hoy vivo más tranquilo ¡Salud!", escribió en la descripción, recibiendo cientos de felicitaciones de parte de sus seguidores.

"Felicidades José", "el mejor periodista que tiene Chile", "un tremendo ser humano", "que sea un excelente año", "se te quiere muchísimo", "que cumplas muchos más" y "que lo disfrutes, tengas mucho amor y éxito" son parte de los mensajes que le dejaron en el posteo.

Saludo del "Mucho Gusto"

A pocos minutos de que finalizara el "Mucho Gusto", sus compañeros en el espacio le cantaron el "Feliz cumpleaños" junto a una torta con animales de fondant.

Existía preocupación para que Diana Bolocco no tomara el pastel, debido a que en diciembre de 2021, cuando fue el cumpleaños de Paulina de Allende-Salazar, botó accidentalmente la torta mientras la sostenía.

José Antonio Neme en su cumpleaños

"Te queremos desear un año maravilloso, eres una gran persona, ha sido súper rico conocerte y trabajar contigo. Me encanta tu sinceridad y que no tienes rencor. Me encanta eso de ti, quería celebrar haberte conocido", dijo Diana a su compañero.

"Estoy contento, estoy tranquilo, estoy en paz, pero además, los que tienen más de 40 me van a entender, cuando uno llega a esta edad todo te importa un poco menos. Cuando te importa un poco menos, uno es más feliz", cerró.

Por último, mostró un especial regalo que le llegó, correspondiente a una polera de la colección de Cecilia Bolocco, en la que aparece ella en el momento que ganó el Miss Universo de 1987 en Singapur.

Neme con su polera de Cecilia Bolocco

