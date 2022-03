Cristián de la Fuente tras encerrona en que fue herida su hija: "Tuvo tres impactos con una sola bala"

El actor Cristián de la Fuente habló sobre el balazo que recibió su hija, Laura, durante el intento de robo de su vehículo, el pasado jueves, en la comuna de Lo Barnechea.

Según información oficial, el hecho ocurrió a la entrada de un condominio en el sector de La Dehesa, momento en que uno de los asaltantes realizó un disparó que impactó a la menor.

Tras ser intervenida quirúrgicamente de sus heridas, la menor, de 17 años, se encuentra fuera de riesgo vital.

¿Qué dijo el actor?

En las afueras de la Clínica Alemana de Vitacura, donde su hija se encuentra internada, De la Fuente explicó que "yo pasé a buscar a Laura al colegio a las cuatro y media de la tarde y ella me pidió si podíamos pasar a dejar a una compañera de ella a su casa".

El actor detalló en declaraciones recogidas por Telemundo que "en ese condominio había un taco a la entrada, porque había muchos autos y de repente siento un golpe muy fuerte en la ventana, que es como lo que uno a veces siente cuando un amigo te hace una broma y te pega fuerte en el vidrio".

"Cuando miro veo una pistola y levanto el brazo como para entre proteger y virar hacia el lado y ahí es cuando el tipo me apunta y yo tiendo a acelerar. Estaba en una rotonda, me subo arriba y cuando hago eso el tipo dispara y me fui contra el tránsito escapando", añadió.

El afectado apuntó que "no sabía si el tipo me estaba siguiendo y lo primero que hice fue llamar a Angélica (Castro, su esposa) y dirigirme a la Clínica Alemana de Lo Barnechea, que era lo más cercano donde llegar y le pudieron dar todas las primeras atenciones a Laura".

"Nunca pensé que la bala la iba a tener dentro de la pierna y que, además, la bala le iba a penetrar una pierna, salir por esa pierna y alojarse en la otra pierna. Tuvo tres impactos con una sola bala y la mitad de la otra bala quedó detrás del auto", agregó el actor.

De la Fuente remarcó que "podemos hacer visible lo que sucedió, pero no somos los únicos. Hay muchas otras personas, muchos otros lugares que sufren esto a diario y que no tienen la visibilidad que tenemos nosotros".

"Que me den a mí un balazo, yo lo aguanto, pero que le den un balazo a mi hija, eso no se hace. Un hombre que le dispara a quemarropa a una menor, no hay palabras para describirlo y no sería educado decirlo", concluyó.

