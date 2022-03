"Aposté por el amor": Yamila Reyna vivirá a medio tiempo en Antofagasta por su novio futbolista "Mono" Sánchez

La humorista y actriz Yamila Reyna dio a conocer que se mudará "a medio tiempo" a Antofagasta, después que su novio futbolista, Diego "Mono Sánchez", fuese contratado por Deportes Antofagasta tras su salida de Unión Española.

"No me mudé tiempo completo a Antofagasta, dividiré mi tiempo entre Santiago y Antofagasta", aclara Reyna en conversación con LUN y agrega que "como Diego no puede ir y venir todo el tiempo, lo haré yo. Mi carrera está en Santiago, pero esta vez aposté por el amor".

"Quise pensar en mí"

Yamila cuenta que toda su vida profesional la ha puesto como prioridad, pero que esta vez quiso hacer una excepción y "quise pensar en mí, como mujer, como ser humano. Apostar en una relación que además es muy linda".

"Diego necesita mucho de mi apoyo y eso haré. No es que haya dejado todo por amor, porque yo amo trabajar. Siempre he priorizado mi carrera y sé que mis relaciones anteriores acabaron por lo mismo. Esta vez tiene sentido arriesgarse, porque tenemos un proyecto de vida juntos", detalla la actriz.

Nueva vida en Antofagasta

La actriz asegura que jamás se ha quedado en el norte más de un día, ya que siempre fue por trabajo, pero que le "encanta" la gente de región porque "son buena onda, tienen una forma de cobijarte que no entrega la gente de capital".

En tanto, cuenta que su novio le tiene "todo" para que no "se aburra", tal como un profesor de yoga, de pádel; todo lo necesario para ella.

Asimismo, señala que su tiempo en la ciudad nortina lo ocupará para ella y "escribir mi nuevo show de stand up comedy, a entrenar. No tendré tantas distracciones como en Santiago".

Ambos eligieron un departamento con vista al mar, ubicado en la zona sur de Antofagasta. "Me dijeron que el sector era lindo y, además, varios compañeros de Diego están por ahí".

