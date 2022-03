"Una vez a la semana en la peluquería": Aylén Milla cuenta el drama que vive con su cabello

Parte del look habitual de la modelo argentina y exchica reality, Aylén Milla, es verla con su cabello de su color natural o levemente rubio, aplicando diferentes técnicas para mantener siempre una apariencia "natural".

Aunque constantemente sometía su cabello a decoloraciones, los estilistas con los que suele trabajar lograban mantenerlo sano en textura y a la vista. No obstante, hace un año Milla tuvo una mala experiencia que la haría lamentarse hasta el día de hoy.

"No entendieron que solo quería highlights"

Según contó la misma modelo en su cuenta de Instagram, hace un año tomó la decisión de realizarse el procedimiento llamado "highlights", conocidos como los reflejos del sol en el cabello, asemejando tonalidades más rubias dentro de su color natural.

El proceso lo llevó a cabo "una peluquería equis", donde le decoloraron casi todo el cabello. "No entendieron que solo quería highlights", explicó la infuencer, mostrando que su pelo está "muerto" tras hacerse este tratamiento en mayo del 2021.

"Como está muerto, me tengo que pasar una vez a la semana en la peluquería, qué bonito", relató en el video que subió a Instagram. Asimismo, explicó que no quiere hacerse un tratamiento reconstructivo porque sus estilistas no se lo recomiendan.

"No le quiero hacer queratina, porque es como muy invasivo para el pelo", dijo la argentina.

Semana de la Moda en París 2022

La figura televisiva trabaja con importantes marcas dentro de la industria de la moda, por lo que requiere mantener una imagen adecuada. Frente a esto, su cabello es una parte importante de sus looks y su apariencia, por lo tanto, siempre debe lucir lo más sano y visualmente agradable.

Algunas de las marcas de alta costura con las que trabaja son Dior y Tiffany & Co., aunque también ha trabajado con H&M, ISDIN, Diablo Wine, Givenchy, entre otras.



Asimismo, se le suele ver en desfiles de modas en Londres, Milán, y también en la Semana de la Moda de París, tal como posteó recientemente.

