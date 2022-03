¡Se deshizo de sus rulos! Leo Rey estrena radical cambio de look y lo comparan con J Balvin

El cantante de cumbias chileno, Leo Rey, estrenó a través de sus redes sociales su nuevo y sorprendente cambio de look, dejando atrás su icónica melena con pequeños y delgados rizos.

Lo anterior porque el intérprete de canciones como "Que nadie se entere", se sumó a la tendencia de cantantes como Marcianeke, decolorando su cabello y optando por colores de fantasía.

El nuevo look de Leo Rey

Eso sí, Leo no se decidió por uno en particular, sino que por varios colores, luciendo de esta forma un jopo multicolor que encantó a sus fans de Instagram.

A dicha red social subió una foto mirando directamente a la cámara en lo que sería un camarín, luciendo una polera con un emoji y dejando ver por primera vez su nueva cabellera.

Su look recordó al que hace algún tiempo tuvo el colombiano J Balvin, y así se lo hicieron saber en los comentarios los miles de seguidores que tiene en la plataforma.

Antiguo look de J Balvin

"J Balvrigido", "Kung Balvin", "Lelo Rey", "te pasó un My Little Pony por la cabeza, don brígido", "hasta más joven", "la figura de Fortnite", "te queda de pana", "el nuevo J Balvin, más mortal y cumbiero"; fueron algunos de los mensajes que le dejaron al cantante".

Revisa la publicación

Cabe precisar que algunos no le creyeron este radical cambio de look, especulando con que se trataría de una peluca. El cantante no desmintió ni aseguró nada.

